旅居國外被遷出戶籍 中華民國來源所得這樣扣稅

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非中華民國境內居住之個人（非居住者），在中華民國境內有屬扣繳範圍的所得，應由扣繳義務人於給付時，依規定扣繳率就源扣繳。

財政部說明，依所得稅法第7條及財政部101年9月27日台財稅字第10104610410號令規定，在中華民國境內居住之個人（居住者）是指個人於一課稅年度內在中華民國境內設有戶籍，且有下列情形之一，包括於一課稅年度內在中華民國境內居住合計滿31天；於一課稅年度內在中華民國境內居住合計一天以上未滿31天，其生活及經濟重心在中華民國境內。此外則是在中華民國境內無住所，而於一課稅年度內在中華民國境內居留合計滿183天者。

高雄國稅局說明，未符合前面所指居住者身分定義者，則屬非居住者，其有所得稅法第88條規定應扣繳稅款之各類所得時，由扣繳義務人於給付時，依規定扣繳率，扣取稅款。

舉例說明，甲房東旅居國外滿兩年未入境已於111年度被遷出戶籍，房客乙營業人112年度每月5日給付甲房東租金新台幣50,000元，因甲房東屬非居住者，故扣繳義務人應依各類所得扣繳率標準第3條第1項第5款規定，按租金給付額扣取20％稅款10,000元，並應依所得稅法第92條第2項規定，於給付租金起10日內（即當月14日前）將所扣稅款向國庫繳清並申報扣繳憑單。