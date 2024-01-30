賴正鎰：藍線10年蓋太久 應再縮短工期

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針對中央這次有條件核准捷運藍線，預計10年完工通車，身兼鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰30日指出，台中市想成為國際大都市，不能光靠一條捷運綠線，藍線是第二條台中捷運，也是政府的前瞻基礎建設計畫之一，與捷運綠線形成十字路網，才能提高運能，均衡城鄉發展，藍線更是刻不容緩，10年工期太久，應加速開工，縮短工期提早通車。

賴正鎰說，台積電1.4奈米落腳中科二期基地，水湳經貿園區開發等台中重大建設與投資陸續到位，台中市人口預計5年後，可突破300萬人。尤其是中科就業人口逼近6萬人，周邊的西屯，龍井與沙鹿的科技人購屋需求，帶動房市外，更需要交通建設資源的搭配。

他日前也公開向政府提出五大建言，第一、就是捷運交通。捷運綠線往北延伸到大坑，往南延伸彰化，以及藍線延伸到草屯；另一條從清泉崗機場連結水湳會展中心再接到台中火車站的橘線捷運，都要加速推動，中部地區至少要有3條捷運，才能完整建立起中彰投生活圈。

他說，若有3條捷運，加上已通車的豐原到新烏日的台鐵高架捷運化是紅線（類捷運概念），與綠線在松竹站與大慶站，新烏日站有共構，加上山海環線雙軌高架化後，電聯車班次增加，也可當成類捷運，這樣台中就至少有5條捷運動能，互相串接，方便轉乘，相信市民搭乘意願提高，搭乘率大幅提升，相信台中捷運必能加快轉虧為盈。

除捷運，他建議還包括清泉崗中部國際機場要再擴建，因應持續擴增的國際航班起降需求，才能符合凸顯為國際機場的規模。

中台灣觀光計畫應儘速規劃與執行，加速回復疫前的熱絡水準，且要加緊推動總部經濟，吸引更多大企業到台中設立總部，讓經濟和稅收共同起飛。至於興建中的台中水湳會展中心要趕快完工運行，助力大台中產業行銷和會展經濟。

賴正鎰認為，台中各項重大建設吸引更多人口移居台中，為房市挹注源源不絕的需求，尤其科技族群領軍，躍為剛性需求的主要購屋客層，中科效應絕對是台中房市的重要引擎之一。

鄉林不動產研究室指出，海線房市大力崛起緊追，梧棲挾著捷運綠線及未來捷運藍線的軌道經濟發酵，搭配市府積極規劃港市合一，打造台中海線區域為更宜居環境，各大建商到海線推案，台中蛋黃市區新屋房價每坪動輒50萬至60萬元起跳，海線房價還找得到30萬至35萬元單價產品，吸引首購族搶進。