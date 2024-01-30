金龍年換新鈔 免排隊攻略大公開

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

轉眼間春節又來到，所謂新年新氣象，許多民眾喜歡在過年期間拿新鈔包紅包，有個全新的開始，象徵煥然一新，增添喜氣與好運，工商時報為您整理各金融機構的換鈔時間、地點，以及省時、省力的換鈔攻略，祝讀者們開開心心過個好年。

臨櫃換鈔地點報你知 Google地圖方便找

為便利民眾春節前兌換新鈔的需求，中央銀行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行等7家銀行373家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，開設「新鈔兌換專櫃」，另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行也在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上均可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找，同時自1月31日至2月6日在主要報紙刊登公告，詳列456家指定兌鈔分行（郵局）名單。Google地圖點這裡。

新鈔兌換時間自2月1日至2月7日，計5個營業日，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示。因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

除了上述8家金融機構456家指定兌鈔分行（郵局）外，北富銀全台179間分行將自2月1日起，連續5個工作日提供新鈔兌領服務，協助民眾備妥過年所需現金；滙豐銀行於2月1日至2月7日止於分行櫃檯備有新鈔供民眾提領；農漁會信用部也備有新鈔供兌換。

若沒有時間臨櫃換新鈔，多家金融機構也提供ATM新鈔提領服務，臺灣銀行已於各營業單位配置有放新鈔的ATM，讓民眾可以提前兌領；中國信託銀行自2月1日起到2月7日，在全台135台統一超商ATM限時限量供應新鈔。中國信託135台ATM供應新鈔據點點這裡。

人多的地方不要去 3大塞車時段要避開

臨櫃換新鈔要如何避免人擠人，銀行主管依過往經驗建議民眾，儘量避開以下3個人多的地雷時段。

首先是銀行剛開門時，有些民眾會在銀行營業前就排隊等換新鈔，若在此時換新鈔，就要等銀行消化完前面的人潮。

其次就是上班族中午休息時間，部分上班族因工作時間的關係只能利用這個時間換鈔，建議如果不是上班族可以避開此時段。

第三則是銀行下午3點半結束營業前，有些民眾都會擠在銀行結束營業前辦理業務，如果此時去換鈔，可能要等很久。

別讓假鈔壞了好心情 辨別假鈔有3招

由於春節期間現鈔流通量大，為避免民眾換鈔以及攤販商家收錢時為不肖人士利用假鈔騙取錢財，央行提醒，現行流通鈔券使用的防偽設計有凹版印紋、水印、變色油墨、窗式安全線、隱藏字、光影變化箔膜等，民眾在收到鈔票時，把握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」3原則以辨別鈔票真假、避免上當受騙。

1.「看一看」：迎光透視，可看見鈔券空白處的水印；以15度角檢視，鈔券正面右下角花紋圖案會浮現「1000」數字。

2.「摸一摸」：以手觸摸鈔券正面數字及文字，可感覺墨紋凸出紙面。

3.「轉一轉」：輕轉鈔券，正面左下角及背面左上角「1000」數字會出現金色與綠色的變化；正面右側條狀箔膜及背面窗式安全線呈現七彩光影變化效果。

紅包在心不在新 數位紅包也可以

鑒於綠色金融係國際趨勢，央行鼓勵民眾以仍適合流通之可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續。

同時央行也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，除可避免人潮群聚，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。

只要透過金融機構的ATM、網路銀行、行動銀行或電支機構APP等服務通路，設定「銀行帳號」或「電支機構帳號」綁定之「手機號碼」，並完成簡訊驗證後，就可以用手機號碼取代你的收款帳號，以手機門號發紅包、收紅包。32家可手機門號跨行轉帳銀行點這裡。