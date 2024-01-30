女兒來訪墜樓 房價慘跌200萬 雙親被判賠理由曝

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【中時新聞網之房產網 尹維源】桃園市一名張姓婦人，向陳姓女房東承租房子，簽約時由呂姓丈夫擔任連帶保證人，2022年9月22日，呂姓女兒前往拜訪父母時，卻墜落社區中庭當場死亡，陳女不滿出租的房子，因而跌價損失200萬元，憤而向張婦、呂男以及呂女的2名兒子提告連帶賠償200萬元。

法院審理，呂女父母向法官表示，當時呂母因擔任晚班工作，故家中僅有呂父在廚房，不久後，就發生呂女墜樓意外，但現場未裝設監視器，全程也沒有人目擊，因此呂女是否是輕生，又或是失足墜樓，又是否從房屋窗戶或是頂樓他處墜樓皆無法確認。

呂女父母還指出，呂女生前並未有精神疾病紀錄，事發前也無異狀，更未留有遺書，因此是否是輕生或是意外墜樓，仍有疑問，縱使認為呂女是墜樓輕生，但死亡地點並非是在房屋內，依據內政部函示，自不應認為該房屋因此成為凶宅。

呂女父母主張，呂女並未同住，且長達7年間未聯繫，事故發生前並無異狀，自無法查知進而防範阻止其墜樓，又民法第432及433條所謂之租賃物毀損滅失，僅以物理上毀損或功能損害為限，不包含純粹經濟上損失，故應不得類推適用。

呂女的2名兒子則表示，母親名下無任何遺產，也並非故意使房東的房屋房價減損，所以不負侵權行為之責，而且母親死亡地點並非在屋內，應不會造成房價減損，即便造成減損也是純粹經濟上損失，母親輕生並無減損房價的直接或間接故意，該房屋的功能並沒有減損仍然可以供人居住，所以沒有侵害到房東所有權。

法官認，呂女並非居住在陳女所有的房屋，在拜訪父母時，並無其他事證可以顯示，呂女有離開該戶房屋，因此並不可能從該處大樓的其他處所，例如，頂樓等處墜樓，顯然是從窗戶刻意墜下之輕生行為，而非失足等意外所導致。

法官認為，此案適用民法第432條、第433 條課予承租人「租賃物保管義務」以維護租賃物之「交換價值」之意旨，亦難認有何違背法令關於責任分配之規範而加重承租人之責任者。

法官日前依法判決，張婦與陳女訂立租賃契約，而呂女是經其同意進入屋內，是為使用房屋之第三人，呂女在房間窗戶墜樓輕生，導致房屋價值減損，無論張婦就此事故是否有過失，仍應就呂女發生墜樓輕生，未盡善良管理人注意義務違反租賃物保管義務，導致房屋價值減損負損害賠償責任，呂男是連帶保證人，亦應負連帶賠償責任，2人共同應賠償200萬餘。呂女的2名兒子則無須負擔連帶賠償責任。可上訴。

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