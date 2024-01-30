乳癌、乾癬多項新藥納健保 逾萬名病友受惠

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健保署今天公布，通過新增收載新藥及擴大藥品給付範圍，受益對象不僅有罕病患者，還包含乳癌、淋巴癌、乾癬、過動症等病友，預估約1萬4,554人受惠，挹注新台幣57億元。

衛生福利部中央健康保險署去年12月21日舉行「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，參考國際治療標準，通過3項癌症新藥、3項罕見疾病藥物及其他5項疾病新藥，同時擴增藥品7項，最快於今年2月起陸續生效。

癌症新藥納入健保備受關注，健保署醫審及藥材組長黃育文告訴中央社記者，針對早期乳癌高復發族群，透過含abemaciclib成分新癌藥輔助治療，有效降低30%以上復發風險，雖預估患者數達2150人，但對年輕病友有益，同意收載，新制3月1日上路，5年藥費挹注10億元以上。

考量三陰性乳癌患者治療選項相對較少，黃育文說，這次同意納入含sacituzumab govitecan成分單株抗體標靶藥物，藥物可直達乳癌細胞進行消滅，適用對象不限有無BRCA基因突變。經過2次上全身性化療無效，腫瘤無法切除者都適用這款新藥，可延長整體存活期5.4個月。

這次也同意收載瀰漫性大型B細胞淋巴瘤新藥，黃育文表示，雖然骨髓移植仍是治療首選，但仍有部分患者身體比較弱，不僅無法接受移植，也無法使用CAR-T細胞治療，所以收載含polatuzumab vedotin成分新藥，希望讓瀰漫性大型B細胞淋巴瘤癌友有更多藥品可選用。

另外，這次有2項癌藥因廠商同意降價擴增給付範圍，黃育文說，其中包含bevacizumab成分藥品，過去只用在治療大腸癌，經過臨床使用證實，這款藥物對於非小細胞肺癌、卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌等患者皆有效果，同意納入擴增給付對象。

實現罕病用藥可近性，這次同意用於Dravet症候群癲癇發作輔助治療含stiripentol及含cannabidiol（大麻二酚）成分藥品，其中含大麻二酚成分藥品也可用於結節硬化症癲癇發作輔助治療。黃育文提醒，大麻二酚屬於管制藥品，安全性需要長期觀察，專家建議僅開放後線使用。

過去長期困擾乾癬病患的反覆發作問題，這次通過含apremilast成分口服錠劑，黃育文表示，雖然這款口服錠劑不是生物製劑，但相較於傳統全身性治療，這次同意健保給付的藥品無明顯肝腎毒性，安全性較高，提供病友用藥選擇，3月1日起給付。