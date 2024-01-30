因長相是老外就常被警攔檢 3日籍外國人要求國賠

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【中時新聞網 黃凡甄】日本小姐選拔賽上週落幕，由烏克蘭血統的椎野‧卡洛琳娜（椎野カロリーナ）奪下后冠，引發日本民眾熱議。時隔一周，3名外籍人士因多次遭警察盤查，主張「受到歧視，違反了憲法」，向東京地方法院提出訴訟，並要求國家等當局給予賠償。這不僅創下日本史上首例，也再度引發大眾對日本「排外」問題的關注。

綜合路透社、日本放送協會報導，這3名男子分別居住在東京和愛知縣，29日在律師陪同下，於東京地方法院前召開記者會。

3人在起訴書中指出，他們日常生活中多次遭到警察盤問、檢查隨身物品，甚至有警察表示「外國人開車還真是稀奇」。他們因此決定向日本政府、東京都政府和愛知縣府提出告訴，理由是「遭受基於種族的歧視待遇，違反了憲法」，要求向每人賠償300萬日圓（約63萬元台幣）。

出生於印度的馬修（Matthew）是原告之一，在日本已經住了超過20年且擁有永久居留權。他表示，因為平時太常被警察攔下，導致他不敢隨意外出，「我好像每次只要一下班，就會躲回家裡。」

另一位出生於巴基斯坦、擁有日本籍的札因（Syed Zain）說：「因為我認為維護治安很重要，所以我過去一直配合，但當這種情況發生不只一次而是超過10次時，我實在開始產生懷疑。」

根據律師團取得一份由愛知縣警察本部編寫的年輕警察手冊，上面記載了「對那些一看就知道是外國人且不會說日語者，一定要抱著對方有某些非法行為的堅定信念，徹底追問並檢查他們的物品。」

律師浦城知子表示，希望能藉由這起訴訟「讓社會思考種族歸納的問題。」種族歸納（racial profiling）指的是執法機關以種族作為判斷標準，預先假設某種族的人較有可能犯罪，而優先對其進行檢查。

文章來源：Foreign-born residents file suit in Japan over alleged racial profiling

文章來源：“人種など理由に繰り返し職務質問は差別” 外国出身3人が提訴