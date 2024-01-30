偏鄉孩童參訪靜洋安檢所 海洋知識向下扎根

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靜洋海洋驛站又名靜洋安檢所，為海巡署的軍事單位，台東縣友善關懷協會今天帶領偏鄉孩童參訪靜洋海洋驛站，扭轉嚴肅的刻板印象，結合驛站場館說明友善海洋的方式、及介紹台灣艦艇的歷史演進增加孩童對於台灣海巡機關與海洋保育的認識。

在參訪過程中，海洋的多元與豐富性吸引孩童的目光，透過工作人員的介紹下，讓孩童瞭解海域安全教育，並透過互動遊戲、活動導覽及海巡影片，孩子也能進一步瞭解海上安全知識及海巡工作情形。

台東縣友善關懷協會總幹事黃建豪說明，海巡署全台12處海洋驛站，每處驛站結合12生肖與當地特色海洋生物為驛站命名，本次參訪靜洋海洋驛站為黑邊海兔，館內用心設計及佈置吸引孩童目光，讓孩童透過有趣的導覽解說瞭解海域安全、生態保育及海洋科研等資訊，感謝靜洋海洋驛站的協助，增進孩童參與厚植國家海洋文化底蘊。

台東縣友善關懷協會表示，寒假來臨，對許多孩子們而言，是快樂美好的時光，然而對偏鄉弱勢孩童，沒人陪伴、無處可去、沒有穩定的三餐，因為假期開始，少了學校提供的營養午餐而造成三餐不繼，也因為經濟弱勢，無法參與任何學習課程以及課外活動。

為避免寒假成為這些孩子身心靈的成長空窗期，台東縣友善關懷協會在鹿野龍田及卑南達魯瑪克辦理學堂，除了平日以外，更在寒假期間辦理各項活動，不間斷陪伴80位孩童，用愛陪伴孩子成長。