開拓中東市場 暄達Arab Health展示先進減壓與傷口管理方案

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暄達醫學（7726）宣布，參加2024年1月29日至2月1日在杜拜舉辦的阿拉伯國際醫療設備博覽會Arab Health。暄達表示，Arab Health展為中東地區規模最大的醫療展覽，公司藉由最新的交替式壓力氣墊床及負壓傷口治療機，展現其在減壓照護與傷口管理領域的創新技術，進一步拓展中東醫材市場商機。

Arab Health展已連續舉辦49屆，是醫療產品、服務、技術發表與交流的重要平台，吸引全球多國的醫療保健專業人士、製造商、供應商、醫療機構和政府機構的參與。

暄達指出，公司在減壓及傷口照護領域已有超過三十年的經驗，本次展出的多款氣墊床產品，包括IoT智慧減壓床墊照護管理系統，藉由智能動態偵測與雲端數據平台，達到提升照護工作流程的效率外，並有助於患者的照護安全與照護計畫管理。

暄達最新研發的翻身氣墊床TheraFlo Turn也在此展亮相，整合床管交替式壓力調節與20-30度的翻轉功能，除可提供患者合適的減壓效果外，亦可協助久臥患者的側身擺位活動。自動化的循環時間設定，可協助減輕照護者的翻身換位工作負擔。

此外，嬰幼兒減壓氣墊床也是暄達醫學的亮點產品，考慮到兒童肌膚的嬌嫩與脆弱，提供了三種床墊尺寸，確保從新生兒至25公斤以下之兒童患者，皆能受到最佳的減壓照護。

暄達認為，中東地區各國因受到人口成長、醫療保健政策影響，對於醫療產業技術與醫材產品的需求呈現顯著的增長趨勢，特別是在高度重視健康與醫療水平提升下，對創新醫療技術與智慧科技的接受度也呈現積極態勢，將持續拓展機會，並與當地夥伴合作推動Carilex品牌的減壓照護與傷口管理解決方案。