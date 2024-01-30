中華電信董事長郭水義： 樂觀看待2024年前景

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中華電信（2412）30公布自結2023年第四季營運，董事長郭水義表示，中華電信長期以來的表現充分證明中華電信的業務在景氣循環中極具韌性，團隊也持續展現經營成果。由於各部門業務成長可期，帶動公司進一步擴張。面對新的一年，中華電信樂觀看待前景，有信心在各方面引領產業發展，同時致力於為股東創造價值。

中華電信2023年第四季合併營收618.6億元，較前一年同期增加4.0％，營業淨利104.5億元，減少4.6％，EBITDA為203.8億元，年減2.2％，歸屬於母公司業主淨利82.6億元，減少1.7％，每股盈餘1.06元，排除一次性減損事件之影響（含投資性不動產減損及3G汰停減損），營業淨利及歸屬母公司業主淨利分別年增2.2％及7.2％。

全年營收為2,232.0億元，年增加3.0％；營業淨利為463.5億元，減少1.0％；EBITDA為860.1億元，減少0.3％；歸屬母公司業主淨利為369.2億元，增加1.2％；每股盈餘4.76元；全年營收、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘均超越財測高標。

郭水義表示，中華電信2023年財務績效超越財測，2023全年營收及每股盈餘創六年新高，並連續四年成長。隨著台灣電信市場在第四季整併完成，產業進入三家業者的新格局，中華電信市值佔台灣電信業整體市值60％，遙遙領先同業。

截至2023年11月止，中華電信行動營收市佔及客戶數市佔亦雙雙超越同業，各達40.2％及37.1％，持續站穩電信業者領導地位。此外，中華電信5G客戶數超過300萬，台灣第一。

郭水義強調，中華電信行動服務營收維持成長動能，已連續33個月成長，行動4G升5G平均月繳金額提升49％，有信心在基礎建設最廣、網路容量最大、傳輸速率最快以及品質最好的5G網路基礎上，進一步擴大與同業的領先差距。

總經理林昭陽表示，2023年第四季三個事業群均於繳出營收年增率正成長的成績單。個人與家庭事業群部分，所有核心事業均維持成長動能；其中，由於全球通漫遊方案廣受歡迎，2023年國際漫遊營收已飆升至超過COVID-19之前的水平。在企業客戶事業群方面，整體營收受惠於資通訊及行動業務成長而增加，尤其資安業務營收因需求持續增加，年增率連續八季度成長。國際事業群營收亦大幅成長33％。隨著公司持續加速全球布局與業務開拓下，中華電信將於2024年上半年於德國設立歐洲子公司，作為中華電信在歐洲拓展國際業務的先驅，並展現我們對持續成長的承諾。

郭水義指出，2023年中華電信的ESG最佳實踐獲得市場認可，入選道瓊永續世界指數，名列全球電信業受評公司第一名。同時，不僅獲得MSCI 「AA」評等，也是全球電信業唯一一家獲得標準普爾全球評等「AA」信用評級的公司。此外，中華電信更實施薪酬索回政策，以確保公司高階主管之決策與投資人長期利益結合。

第四季個人家庭事業群營收為365.4億元，增加4.4％。行動服務營收增加5.3％，主因客戶升級至5G服務及月租型客戶數成長，同時受惠於漫遊營收成長貢獻。固網服務營收年減0.3％，主因固網語音營收如預期下滑，惟固網寬頻營收受惠於方案推廣成效而成長，增加3.3％。受惠於iPhone15系列熱賣，銷貨收入增加6.2％。個人家庭事業群稅前淨利年減0.2％，主因3G汰停認列電信設備減損，排除一次性電信設備減損，稅前淨利年增3.6％。

2023年第四季來自企業客戶事業群營收為217.4億元，主要受惠於行動服務、ICT業務及銷貨收入增加而成長2.5％。行動服務營收因客戶持續升級至5G服務與國際漫遊營收增加而成長，ICT業務營收因資安及智慧聯網營收成長而走揚。固網服務營收因語音下滑而減少，惟數據網路及寬頻接取營收如預期持續成長。企業客戶事業群稅前淨利減少6.2％，主因語音業務下滑及3G汰停認列電信設備減損，排除一次性電信設備減損，稅前淨利年減4.8％。國際電信事業群營收及稅前淨利雙雙成長，分別年增33.4％及38.7％，營收為25.5億元，主因國際客戶對包含IDC及雲端等新興業務需求強勁及跨國企業對海外專案業務需求增加所致。

2023年全年營收為2,232.0億元，較2022年增加3.0％，主因行動服務、ICT業務及寬頻服務等核心業務成長。

2023年12月底來自營業活動的淨現金流量為745.6億元，較前一年同期減少1.8％。2023年12月底現金與約當現金為338.5億元，較2022年12月底減少32.6％。

截至2023年12月底，行動電話客戶數為1,314萬，較前一年同期增加4.1％。第四季整體行動服務營收為165.9億元，較前一年同期成長5.8％；行動090月租型ARPU為556元，較前一年同期增加4.3％。

截至2023年12月底，中華電信寬頻客戶數為440萬，較前一年同期增加0.4％；HiNet寬頻客戶數為369萬，年增0.8％。第四季整體固網寬頻營收為111.2億元，年增2.6％，固網寬頻ARPU為780元，年增1.1％。截至2023年12月底，市話客戶數累積為915萬。

預測2024年合併營收2,285.4~2,301.9億元，較2023年度自結數增加53.4~69.9億元，約2.4％~3.1％；營業成本及費用合計為1,833.0~1,842.7億元，較2023年度自結數增加70.9~80.6億元，約4.0％~4.6％；營業淨利為452.3~465.0億元，較2023年度自結數減少11.2億元~增加1.5億元，約減少2.4％~增加0.3％；稅前淨利為459.0~475.8億元；歸屬於母公司業主之淨利為356.6~372.0億元，每股盈餘4.60~4.80元。

另外，取得不動產、廠房及設備等資本支出為340.2億元，較2023年增加30.4億元，主要係維持5G競爭優勢、擴建IDC機房、新建海纜、配合ESG優先汰除高耗能設備等。