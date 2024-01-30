第一銀行攜手特力集團 推動「e起動起來ESG永續供應鏈金融合作」

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第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），為響應2050淨零排放，與國內大型貿易零售商特力集團攜手合作，提供「e起動起來ESG永續供應鏈金融合作」，共同推動特力集團供應鏈廠商低碳轉型，以具體行動發揮金融影響力，攜手企業邁向永續生態圈，落實「攜手躍進，永續創新」的經營策略。

依據碳揭露組織（CDP）調查報告，企業供應鏈產生的碳排放量遠比本身營運高，據統計全球企業碳排放來源約80％來自於供應鏈，包含企業向供應商採購原料、商品或運輸等，因此企業攜手供應鏈廠商合作減碳已成未來趨勢，透過建立數位化管理系統及產業業者合作模式，有利帶動低碳轉型。

特力集團旗下貿易事業遍布全球，在8個國家及地區設有12個營運據點，另於台灣、德國及美國等地設立4座物流中心，為專業、在地服務的國際大型零售商。特力屋為特力集團旗下零售家居的主要通路，目前為國內最大家居DIY材料零售通路商，一銀與特力集團攜手合作，將借重特力集團於國內家居零售通路的領導地位，發揮核心企業以大帶小精神，引導供應鏈廠商共同落實永續發展。

「e起動起來ESG永續供應鏈金融合作」依企業減碳計畫可提供購建綠建築廠房、購置機器設備等資本支出項目或建立減碳技術、進行碳盤查、規劃淨零排放減碳路徑等項目所需的周轉金等，一銀希冀藉由提供優惠利率融資專案，支持企業低碳轉型，引導其建立自身碳盤查機制，並據以訂定未來減碳目標，攜手邁向2050淨零排放目標。

一銀於2020年簽署加入赤道原則協會，成為公股銀行首家赤道原則會員銀行，母公司第一金控2022年也獲金管會遴選加入「永續金融先行者聯盟」，成為該聯盟首家入選的公股金融機構，2023年國內首屆永續金融評鑑一銀經遴選為前20％的7間國內銀行業者；一銀近年來積極致力於推動綠色金融，提供如「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等綠色融資優惠貸款專案，支持企業永續經營。

未來一銀將持續接軌國內外永續治理發展趨勢，引導企業重視永續發展並善盡企業社會責任，發揮正向的永續影響力，協助各產業共同邁向2050淨零排放，貫徹「永續金融，第一品牌」目標。