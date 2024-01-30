勞動力發展署課程助攻 她轉戰有機農業10年有成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在新竹縣關西鎮經營有機農場的陳珊宇，10年前從建築業轉戰有機農業，為深入瞭解農業經營及相關知識技術，她積極參加勞動力發展署桃竹苗分署委託自強工業科學基金會開辦的產業人才投資方案各項課程，強化農業領域專業知識，持續在有機農業的領域上學習進修並不斷追求商品創新。

47歲的陳珊宇，10年前看準有機農業將會是未來產業趨勢之一，決定從建築業轉戰有機農業，並參加產業人才投資方案各項課程，包含農業營運企畫書撰寫班、小資本休閒農場經營規劃班、食農教育活動設計及推廣班、農業營運企畫書撰寫進階班及新農業現代化創新農業管理班等一系列農業相關技術課程，透過持續學習和參與培訓，強化農業領域專業知識。

陳珊宇經營的有機農場已小有名氣，10年來她利用產業人才投資方案的課程補助，持續在有機農業的領域上學習進修並不斷追求商品創新，從一開始以有機蔬菜產銷模式為主，到擴大至食用花卉、食農教育及可食地景等多元化經營，同時也增進育苗、定植、採收及銷售，將經營模式做垂直整合。

目前農場已取得中興大學有機認證，透過第三方的監督，讓消費者選擇有保障吃得也安心。陳珊宇很滿意產業人才投資方案的進修學習資源，未來若有更進階的課程，她還會繼續報名參訓學習，未來朝ESG方向發展，種植營養豐富健康的作物，持續維護農業環境永續發展，創造友善的農業生產環境。

為強化在職勞工專業知識及技能，桃竹苗分署攜手150多家優質訓練單位辦理語文、電腦資訊、財務金融、觀光休閒、文化創意、精密機械、餐飲食品、美容及綠色能源等近442門在職訓練補助課程，提供近9677訓練人次，每名勞工3年內最高補助7萬元的訓練費用。2024上半年桃竹苗轄區產業人才投資方案在職訓練課程即日起開放報名。