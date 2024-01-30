機師年薪300萬起跳！他曝殘酷代價：根本是玻璃飯碗

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【中時新聞網 何立雯】長榮航空罷工事件鬧得沸沸揚揚，機師工會28日與長榮航空達成4項共識，才解除罷工危機。一名男網友表示，罷工不外乎就是要調薪，但他一查卻發現，機師年薪300萬起跳，高到很可怕，引起網友討論，不少人表示，機師根本就是「玻璃飯碗」，高薪是有殘酷代價的，體檢或任何考核沒過可能都不能飛，且每次飛都要肩負著幾千人的性命，壓力超大。

一名男網友日前在Dcard上分享，長榮航空鬧罷工不外乎就是想要調薪水，但根據公開的資料顯示，機師的薪水高到很可怕，即便是高薪的醫師朋友，和機師的薪水一比都是小巫見大巫，沒有人的薪水比機師還要高。

男網友表示，他上網查了機師的薪資待遇，發現年薪最少都有300萬起跳，中華航空的機長平均年薪為300到500萬、長榮航空的機長平均年薪則是450萬到700萬、樂桃航空機長平均年薪500萬、達美航空的機長平均年薪700萬。

男網友指出，最扯的是很多念私立大學的人，最後也可以考上機師，感覺這行的入行門檻似乎比醫師與工程師都低不少。

貼文引起網友討論，「受訓自費200萬，身體要非常健康，體檢沒過就不能飛了，且副機師薪水才10萬左右，要熬很多年才能當正機師」、「機師承載著幾千人的性命，薪資不高一點，一個不爽就一起死了」、「機師是幾乎不能犯錯的職業之一，所以他們坐擁高薪有理」、「當機師心理素質跟抗壓性都要很高」。

另有網友分享，家人是機師，他說機師難在天賦，不是光靠努力就可以的，有些人上機以後才發現，自己真的會空中迷航。而且當機師的心理素質真的要很好，畢竟天氣多變，遇到狀況要很冷靜的處理，同時還肩負著許多人的命，壓力真的很大。