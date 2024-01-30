19歲男未曾報過戶籍 秀林戶政助他踏上人生新旅程

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一名19歲男子在台北自家出生後，因故遲未辦理出生登記無法取得身分證及健保卡，期間僅能在家自學，生病也只能靠藥局成藥緩解不適，19年來如同幽靈般活在世上。如今男子已成年，其母決定回到老家花蓮秀林鄉替他申報戶口，取得身份證明文件後將正式展開人生全新篇章；由於男子姓氏特殊，母親不願透露，整起事件傳出後也令地方民眾議論紛紛。

該男的母親19年前在台北家中獨自將他生下後，考量許多原因，沒有替他辦理出生登記也無申報戶口，因為缺乏健保卡及身分證等身分證明，期間不僅無法像一般孩童到校求學，只能在家透過網路、書籍及電腦遊戲自主學習，生病也沒辦法到醫療院所求診，只能到藥局購買成藥服用，如同幽靈般的活在世上。

隨男子邁入成年，該母為了讓他得以順利進入社會並前往職場工作，3年前開始教他學習水電維修相關技術，培養實用技能，這半年來更積極詢問申報戶口事宜，最後在多個單位協助下，日前終於在母親老家花蓮秀林鄉的戶政事務所完成出生登記，取得身分證及健保卡。

秀林鄉戶政事務所主任吳敏賢表示，得知這位男子的需求與情況，初步了解其母手邊有的出生相關資訊，積極指導她取得DNA證明並提供相關行政資源協助，戶政事務所則依「無戶籍人口補辦戶籍登記注意事項」規定，函文刑事局、移民署及警察局等單位，實際訪查個案居住地及調查是否曾有出入境等資料，確認該名少年確實未曾申報戶口。

吳敏賢坦言，19歲才申報戶口確實罕見，據同仁與男子母親訪談內容，男子生父不詳，母親也不願透露不申報戶口的原因，他迄今仍未施打一劑疫苗，不過男子成年曾表達自己對外出工作及交友的渴望，希望透過特殊的自學歷程作為未來職場中的寶貴資產，該母才決定回到老家替他申報戶口，整個過程花費2個月才完成，期許少年正式取得身分證明後，能開啟人生的全新篇章。

據了解，根據《戶籍法》規定，新生兒出生後60天須申報戶口，違者可依法開罰300元至900元不等。不過因事情已過19年，相關罰則已有所調整，戶政單位基於從新從優原則，沒有開罰，改以口頭告誡。