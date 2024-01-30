房價即地獄！5縣市「購屋壓力」狂飆

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近年全台房價扶搖直上，民眾購屋壓力加重中，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，2023年第3季全國房價所得比高達9.86倍，再創歷史新高，且與2019年同期的8.47倍相比，短短5年就增加了1.39倍。

對比近5年各縣市房價所得比變化，其中，台南市的購屋壓力加重程度最為顯著，從2019年第三季的6.93倍，增加到2023第三季的9.49倍，增加了2.56倍，其後依次是台中市增加2.35倍、高雄市增加2.18倍、台北市增加1.94倍、嘉義市增加1.87倍。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，房價所得比為中位數住宅價格佔中位數家戶可支配所得的比例，當家戶可支配所得成長幅度，遠遠追不上住宅價格漲幅時，房價所得比自然就會愈來愈高。

觀察全台購屋壓力加重程度最多的5大縣市，有3個縣市都位於南部，包括排名第1的台南市、排名第3的高雄市，和排名第5的嘉義市。他分析，政府為了支持南台灣的發展，投入交通建設、產業升級、科學園區等，不僅吸引國內外企業進駐，還吸引了大量建商和投資族群，導致南部縣市房價迅速補漲。

排名第2的台中市也是建設題材相當豐沛的地區，近年來受惠於台積電、中科、台商回流設廠等利多話題的發酵，台中市房價突飛猛進，目前台中市的房價所得比僅次於雙北，高達11.74倍。

至於排名第4的台北市，雖然最近幾年台北的房價漲幅不如其他縣市驚人，但北市房價身處全台天花板，只要稍微上漲一點，最終反映到總價上面就會是相當明顯的變化，購屋族的壓力也會大幅攀升。

黃勝暉建議政府，在聚焦投資開發之餘，也應積極關注區域不動產市場的變化，並加快興建社宅、包租代管的腳步，讓民眾在享受經濟紅利的同時，無需額外承受日益加重的購屋負擔，讓民眾能夠真正安居樂業。