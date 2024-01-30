「國鉅興」圓滿開工 啟動興新莊無限願景

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397公頃的塭仔圳重劃區，是北台灣第三大的重劃區，也是繼新莊副都心、新莊頭前重劃區之後，新莊區的第三個重劃區，相當2.6個台北信義計畫區、7.4個新板特區，型塑新北門戶國際宜居典範，規模之大，利多前景看好，建商推案雲集，發展潛力更勝雙北其他區域，被喻為「興新莊特區」。焦點個案由國鉅機構投資興建的「國鉅興」，日前隆重舉辦動土奠基大典圓滿成功，搭配抗震專利Alfa Safe耐震系統，承諾以安全穩固的最高標準打造新世代理想建築。

「國鉅興」縱橫新泰核心30米莊泰大道及新北大道，隨著塭仔圳重劃區開發進程、五泰輕軌議題、規劃中的機場捷運 A5a站，以及周邊機場捷運A5泰山站、新蘆線O19輔大站，可以預見的建設發展炙手可熱；加上已經發展成熟的新莊副都心、舊市區只有一路之隔，便利豐富生活機能就近享受。

朝向智慧城市發展的塭仔圳重劃區，吸引不少雙北購屋置產客青睞，「國鉅興」2~3房17-33坪滿足民眾買房的剛性需求，基地為518坪規劃地上14層、地下5層，大街廓、高綠覆環境，對街即是國中國小雙學區校園預定地、未來萬坪親水公園、視野遼闊；近臨66,000坪運動公園、輔仁大學、新莊高中、新泰國中國小；新莊棒球場、體育館、國民運動中心、輔大醫療園區、臺北醫院等健康文教醫療完善；新泰路、中平路美食商家全聯家樂福市場俱全，佳瑪百貨、JCpark、好市多一站購足，串聯宏匯廣場影城餐飲時尚百貨…成為新泰交界最大最耀眼的城中城特區。

國鉅機構累積房地產二十多年經歷，秉持「建築的價值來自於地段的願景未來」，從新莊、三峽、中和、鶯歌到五股、八里打造一種都會質感生活，旗下景程建設、德川營造一條龍全程掌控品質，17大保證提供消費者安心保障。