基隆仁愛橋改建通車 林右昌：基隆5座危橋已改建3座

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內政部長林右昌30日出席基隆市「仁愛橋改建工程」竣工通車典禮，他表示，今日通車的仁愛橋為連結基隆東西區的重要幹道，原橋已使用超過40年，改建總工程經費8,766萬元，全面強化仁愛橋整體結構、耐震及防洪安全。林右昌指出，基隆市區過去有5座危橋，目前已完成忠二、忠三及仁愛橋3座危橋的改建工程，後續還有2座將持續推動。

林右昌說明，仁愛橋位於基隆市中心仁五、忠四路口，又鄰近仁愛市場及坎仔頂漁市，長久以來承受的交通量能非常可觀，過去擔任市長時發現主梁有明顯損壞等問題，就積極爭取改建；而這次仁愛橋改建工程，除提升主體安全外，也同時翻新台電、自來水等掛附管線，清整周邊人行空間及既有網路、電信等天空纜線，提升基隆市景觀發展。

林右昌指出，基隆市區過去有5座危橋，包括含忠二橋、忠三橋、仁愛橋、三十一號橋及中山橋，目前已成功完成忠二、忠三及仁愛橋3座危橋的改建工程，後續還有2座也將依序進行改善工程。

林右昌表示，鄰近仁愛橋的基隆一分局，原有規劃是要進行改建，推動方向包括在基隆市仁愛區仁愛國小及國民運動中心來異地重建；或者是原地採取公辦都更的方式來進行重建，因旁邊的製冰廠也已經拆除了，未來也具備基地整合的機會，可進一步帶動基隆進度及發展。

林右昌指出，中央在近8年來補助基隆市政府45案逾15億元，包括「提升道路品質計畫2.0」核定28案，中央補助9.26億元；「生活圈道路交通系統建設計畫」核定6案，中央補助5.2億元；「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」核定11案，中央補助逾8,800萬元，全力支持優化基隆市轄內整體道路及人本環境品質。

今年度也接續推動「永續提升人行安全計畫」4年編列400億經費，林右昌強調，在中央經費充足的狀況下，地方可突破過往有多少經費做多少事的推動模式，透過整體性及系統性的盤點及規劃，串聯人行環境及重要通行據點。