抗議同工不同酬 護理師揮淚：不甘被當「衛生紙」對待

護理師夜班獎勵新制上路在即，首批獎勵金將在2月1日入帳。北、中、南護理師代表今攜手社區醫院協會表達對同工不同酬的抗議，呼籲政府讓各層級醫院的護理師都能得到一致的獎勵，避免地區醫院因缺工被迫關床，面臨崩盤窘境。「護理人員扛的是生命之重，擔的是救人之責」，面對不平等待遇，一名護理師更淚灑記者會現場，感慨護理師過去幾年為抗疫辛勞，卻被政府當作「衛生紙」對待。

新北某醫院護理部主任王玲玲因熱愛護理工作，已執業36年之久，面對衛福部給出的夜班獎勵，她感覺一則喜一則憂。「喜」的原因是，這是部長給護理界的禮物，「憂」的部分是，擔心地區醫院的護理師更為短缺。以她的經驗來看，一年平均面試200多人，僅有20多人前來執業。

「少了1個護理師，大家可以調為88班，但少了2人，病房就關定了」。另一家新北地區醫院的護理師吳淑芬因不捨護理人員受到不平等對待，淚灑記者會現場。她表示，地區醫院的護理師未比醫學中心輕鬆，病人被緊急送醫後，醫學中心馬上有人能照顧，但地區醫院卻要全員動員，若獎勵有差距，對護理師是個很大的打擊。疫情期間，護理師站在第一線抗疫，但如今疫情過了，卻被當「衛生紙」，令她難以接受。

來自中部地區醫院的陳姓護理師表示，護理師要的是「公平、權益、尊重」，地區醫院是民眾第一線的守護者，流失任何1名護理師，影響都很大，「護理人員扛的是生命之重，擔的是救人之責」。南部地區醫院護理部主任陳怡秀也認為，不應用制度去分化同仁的凝聚力，人員在各醫院流動，對整體醫療環境不是好事，「政府不能矮化地區醫院，抹滅我們的辛苦」，別釀成全民皆輸的結果。

社區醫院協會常務理事羅永達指出，護理師護士公會全聯會與各醫院協會的共同建議並非只有夜班獎勵，而是透過點數來計算。大夜班點數較多，白班點數較少，再按各醫院的工作量進行統計，例如大醫院1.5萬點，小醫院1500點，再以整體預算除以點數進行分配。如此一來，不僅對各層級醫院都公平，護理師也能得到合理的待遇。