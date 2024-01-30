外資買超15億 台股整理 專家：大盤後盾看它

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外資買超15億 三大法人1/30買超台股3億元

外資等三大法人周二（1/30）合計買超台股3。05億元。包括外資與陸資買超15。21億元；投信法人昨日才買超14。98億元，今即賣超14。73億元，市場解讀或未脫換股動作；自營商自行買賣部分係買超6。98億元，避險部分係賣超4。42億元，合計單日買超2。56億元。

業內人士指出，愈接近農曆年長假封關日，市場觀望氣氛愈趨濃厚，主要原因未脫地緣政治風險變數，包括中東（紅海）、俄烏等戰事不斷，另外，美中貿易磨擦、科技戰等爭議仍方興未艾，加上美通膨變數還待進一步觀察，係投資人在長天期假期中，寧願不抱股過年遠因。

因此，大盤呈現量縮整理格局，不過，部分法人、大股東等，對春江水暖鴨先知的景氣訊息仍審慎樂觀看待，致短期認養個股領先盤勢發展，尤其是AI相關供應鏈等股票，仍老神在在，係低價轉機、散熱等股短線持續改寫波段新高價主因。

（工商時報 數位編輯）

台積電尾盤壓低 台股收跌85點險守「萬八」關卡

台股今天開低震盪，終場下跌85點，收在18034.63點，為今天最低點，險守「萬八」關卡，台積電尾盤壓低，高價股撐盤，櫃買指數逆勢收紅。

雖然美股道瓊、標普500指數收盤雙創新高，新台幣匯率續揚，台股過去8個交易日內，指數連日大漲近千點，短線面臨獲利了結賣壓。

台股今天開低震盪，早盤翻紅無力，加權指數終場下跌85點，收在18034.63點，為今天最低點，成交值新台幣2872.68億元；櫃買指數上漲0.22%；電子股下跌0.25%，金融股下跌0.97%。

晶圓代工廠台積電尾盤壓低，終場下跌6元，收642元，跌幅0.93%；即將舉行法說會的聯發科收漲2.67%，鴻海下跌0.49%，大立光下跌近1%。

人工智慧（AI）概念股續強，ODM廠技嘉、廣達漲逾3%，PCB伺服器族群台光電大漲逾9%、金像電漲4.23%；散熱股奇鋐收漲停。

高價股「十一千金」今天漲多跌少，發揮撐盤效果，股王世芯-KY漲近1%，信驊、M31強彈7%以上，力旺、祥碩也漲逾3%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股連日急漲，加上封關倒數，又靠近萬八關卡套牢區，投資人難免觀望，出現獲利了結賣壓，台積電熄火，但AI概念股強漲，散熱族群走勢搶眼。

（中央社）

盤後》殺尾險守萬八 金龍年領頭羊看這

台股昨直闖18100關後，今日漲多反壓增強，由權王台積電(2330)帶頭回檔，雖緯創(3231)、英業達(2356)、廣達(2382)、技嘉(2376)等AI概念股仍續強，但面板雙虎齊挫逾2%，加上航運族群10:00過後翻黑走弱，多空盤中陷於18000~18100間激戰，尾盤賣單加重調節台積電、聯詠(3034)、鴻海(2317)、威盛(2388)、長榮航(2618)等大型股，使得集中市場臨收急墜近45點。

終場下跌85點、收18034.63點，險險守住萬八關，總成交值增至2872.68億元；而資金轉進櫃買市場，推升指數逆漲0.51點、收236.61點，總成交值亦放大至1000.77億元。

展望金龍年，「舊AI個股、台積電會破700、台股指數會創新高」證券分析師張陳浩直言，AI概念股將會是全年度的主流，而舊的AI伺服器如緯創、廣達等整理已久，可望擔任此波攻堅的領頭羊，AI題材將持續的發酵，個股將蓄勢待發！

至於美國升息與否，張陳浩則認為，隨著美國總統大選的到來，經濟成長與否將會比通膨問題更為重要，他預期3月美國將會選擇降息。目前台幣持續續升值也可看出熱錢不斷的回流，而農曆年台商回台也需要台幣發紅包等等，台幣可望維持升值趨勢，台股資金動能十足。

盤面上，台積電(2330)今日壓在盤下整理，收在642元，下跌0.93%；AI概念股的緯創(3231)、廣達(2382)收盤漲幅在1.2~3%不等，而神盾(6462)收在248元，大漲9.73%、巨有科技(8227)則收在17元，上漲4.13%；亞矽(6113)收在漲停板41.4元。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，就企業面分析，台股不論科技或非電族群在2024年獲利年成長都將轉為正數，下半年銜接旺季及新產品上市，季增幅也開始轉正，根據保德信台股團隊預估，台股企業整體年增幅將來到18.6%，其中電子業獲利年增率有機會繳出26.83%的亮眼成績，有利於支持指數表現，而非電不含金融亦能展現10.35%的年成長。

（時報資訊 郭鴻慧）