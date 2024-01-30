植物新藥龍頭康力生技前景看俏 可望赴美反向併購上市

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植物新藥發展備受國際投資市場關注! 1月29日晚間，美國華爾街納斯達克上市公司總裁楊祟藝與愛美生技公司（上市SPAC殼公司）代表馬森Martson，應葛萊美國際健康事業邀請來台，一同出席台灣康力生技與美國華爾街納斯達克上市公司在台北舉行的「NASDAQ反向併購輔導」意向書簽署儀式，象徵雙方合作將邁向新的里程碑，可望加速康力生技赴美上市作業計畫 。

美國華爾街納斯達克上市公司創辦人兼總裁楊崇藝，其領軍的團隊成員擁有近20多年豐富的美股輔導與承銷實務經驗，並已成功輔導參投多家亞股在美股上市的實績。

而台灣康力生技公司自2021年11月起便委託美國華爾街納斯達克上市公司輔導該公司在美股上市事宜，雙方也簽訂了輔導協議，兩年多來包括整合美國律師、審計師、鑑價公司、大投行承銷商、公關公司等，已對康力六支新藥進行咨詢輔導大量工作，並經深入調研評估後，認為其目前擁有六支植物新藥可行性評估報告，且已在今年陸續向美國FDA提出進入新藥臨床試驗(IND)，極具未來發展潛力且符合美國上市標準，目前已有多家美股已上市SPAC殼公司表示有意與康力公司進行反向併購上市。

此外，據專業人士指出，康力生技經第三方鑑價約為四億美金（含Earn-out部分），並預計以美股四千萬股來作股權架構。

位於台灣的康力生技公司是一家擁有23年歷史的農業生技領航公司，康力生技在研發長亦為前中國醫藥研究所所長陳介甫指導下，以牛蒡及牛樟芝作為植物新藥主軸，尤其是牛樟芝為台灣國寶及特有種非常珍貴，且六支植物新藥都是自行研發，未來全球市場龐大，同時透過與工研院、生技中心、中國中醫科學院等國內外知名機構，先後在台、中、美、日四個國家，取得數拾餘張專利技術，已完成從原物料到植物新藥的垂直整合，完全可以達到「原料可控、技術可控、生產可控」的目標，在植物新藥界是極罕見的創舉。

負責為康力生技進行新藥後續研發工作的邁高生技鍾玉山博士，主持國內首屈一指的植物新藥CRO(委託研究)機構，截至目前為止，已完成十件植物新藥產品，並分別向美國FDA申請八件IND，台灣TFDA申請十件IND，而康力生技公司一次為單一廠商同時研發六支植物新藥，更是史無前例。預計在未來五年內同步完成FDA及CFDA第二期臨床試驗。

康力生技創辦人李世強指出，若以市場植物新藥平均的授權金1.5至2億美元計算，六支植物新藥可望取得十億美元以上的授權金，同時預計最早在2027年即可取得第一筆授權金。另該公司已展開國際布局，除於2019年底與中國上海國藥集團簽訂合作協議外，更於今年第一季在新加坡設立牛樟芝皿培工廠、第二季於日本沖繩設立牛蒡生產基地，為全球保健品通路及新藥市場預作布局及準備。