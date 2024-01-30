力成去年每股賺10.72元擬配7元股利 今年下半年營運增長趨顯著

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封測大廠力成（6239）去年第四季在急單挹注，再加上出售蘇州廠的業外收益貢獻下，全年稅後純益達80.09億元，年減7.8％，每股稅後純益10.72元，董事長蔡篤恭表示，將建請董事會核准比照去年配發7元股利，同時，對今年營運展望，該公司表示，保守看待今年上半年景氣預期，但看好下半年經濟較為顯著的回升，也將帶動公司營運成長。

力成去年第四季營收為190.34億元，季成長3.2％、年成長3.4％，單季毛利率20.5％，季增2.7個百分點、年增3.3個百分點，第四季稅後39.66億元，季增152.1％、年增194％，第四季每股稅後純益為5.31元。

力成指出，在客戶急單的挹注下，第四季營收表現超出原先預期，毛利率及每股盈餘也呈現成長態勢，且在業外收益的貢獻下，單季每股稅後純益也創下單季歷史新高水準。

力成去年全年合併營收為704.41億元，年減16.1％；全年毛利率17.9％，年減2.8個百分點，主要由於產能利用率下滑，影響全年毛利率表現，去年全年稅後純益為80.09億元，年減7.8％，全年每股稅後純益為10.72元。

對於今年營運展望，力成集團執行長謝永達指出，半導體庫存已回到健康水位，今年營運可望恢復成長，且第一季業績將是全年低點，上半年趨保守看待，下半年可見到較大的成長表現。