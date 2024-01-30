餐飲新春好康加碼 瓦城輪盤抽Gogoro 築間燒烤整單5折

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餐飲春節優惠持續加碼，看好連假天數比去年短，不少人計畫待在國內慶祝，因此再祭好康拚翻桌率。好比瓦城泰統集團推「2024好運迎新轉轉樂」活動，內用消費不限金額即可掃描QRcode參加轉盤遊戲，且人人有獎，有機會帶走「Gogoro VIVA MIX ME」；金色三麥則有限時免費招待獨家奶油啤酒活動。

瓦城泰統集團「2024好運迎新轉轉樂」活動將自2月1日至2月29日展開，顧客凡至瓦城、非常泰、1010湘、時時香、月月泰BBQ、YABI KITCHEN、樂子the Diner與大心共8大品牌用餐，內用消費不限金額就能參與抽獎活動。轉盤遊戲獎項總價值超過800萬，最大獎為Gogoro與無印良品聯名推出的「Gogoro VIVA MIX ME」；二獎為「iPad Pro 11吋256GB」；三獎則是「點睛品 祥龍瑞氣5克黃金金片」一只，為新年帶來好運。

瓦城泰統集團也祭出新春美味金與人氣菜色兌換券獎項，包括七大品牌餐廳388元美味金一張與288元美味金兩張、大心酥炸蝦醬雞米花兌換券一張與鮮爽冰飲兌換券兩張。集團同時推龍年限定「瓦城幸福筷 兩入禮盒」，將自2月8日小年夜當天起於限定地區餐廳分店發售，每組售價300元，限量2000組。

金色三麥看好大量遷入桃園的年輕族群，2024 年首間門市於桃園藝文特區正式開幕，「金色三麥桃園藝文店」緊鄰台灣最美圖書館「桃園市立圖書館總館」，店內以大面木質書牆展示氣勢磅礴的近萬冊藏書，書香人文氣息融合歐式古典、奇幻元素，呈現出魔法學院般的奇想世界，更為桃園消費者獨家帶來魔法世界的超人氣飲品「奶油啤酒」。即日起至2月1日，每天前100名來店內用消費客人，免費招待獨家奶油啤酒。

築間餐飲集團持續看好「獨食商機」，根據內政部統計推算，單身經濟名詞之延伸，在台灣一年的規模就超過5000億元。築間今年再於基隆創立韓式個人烤肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」，2月3日下午17：30開幕營運，並推出開幕當天內用整單5折優惠。「朴庶韓國烤肉公社」不僅是第二個韓國烤肉品牌，也集團的第五個燒肉品牌。

主餐部分，包括雙拼的豐富享宴(牛五花Ｘ豬五花套餐）或是可單獨品嘗的「極上牛肋小排」，每份套餐均附越光米飯，湯品可以選擇「朴氏蔘雞湯」或是濃郁潤喉「大發雪濃湯」。另「朴庶韓國烤肉公社」專務推薦的「極上和牛專務理事」套餐有A5和牛、牛小排、伊比利豚、白蝦及圓鱈。首店基隆北寧店規劃46個席次，用餐座位區分別規畫分單人、雙人、四人及六人座位，專屬個人烤爐座位設計，室內設計兼容韓式傳統美學與年輕的活潑元素。飲酒過量有害健康。