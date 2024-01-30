竹縣試辦2條免費跳蛙公車與增班快捷8號 2／16上路

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新竹縣政府為滿足通勤及通學族搭乘公車轉台鐵需求，試辦2條免費跳蛙公車與增班快捷8號，將在2月16日開學日正式上路，強化新竹高鐵站與竹北火車站及竹東之間的連結，縣長楊文科期望跳蛙公車能便利民眾使用。

竹北市很多高中生住在東區，早上搭「快捷7號」高鐵新竹站-竹北市公所、「5900」高鐵新竹站到竹北火車站，轉乘火車前往新豐鄉、湖口鄉、新竹市及苗栗縣竹南鎮，班次相當少，1小時才1班，縣議員邱靖雅指學生上學都會遲到，要求首班車提早到6點發車。 交旅處長戴志君指出，快捷7號和5900公車路線為站站停，全程約須40至50分鐘，議員反應學生到新竹和苗栗求學，都搭不到6點35分的台鐵區間快車通學，期望公車能提早接應。

在採取「跳蛙」方式前，交旅處調查上下車旅次較多的站點，試辦的跳蛙公車「快捷7號」和「5900，分別只停靠2站和3站，並且發車時間提早到上午6點10分。

戴志君說，跳蛙公車將在2月16日開學日上路，讓通勤和到新竹、苗栗通學的學生，都能無縫接軌搭上台鐵區間快車，7點前後抵達苗栗，銜接苗栗的公路客運和校車前往學校。

戴志君指路線調整是為加強竹北高速公路以東與竹北火車站之連結，同時協調客運業者調整快捷8號，竹北經興隆大橋到竹東的發車時刻表，尖峰時段雙向加班、加密發車班次，將原本往返共18班增加至往返共26班。 楊文科認為，在尖峰時間公車路線做了很大調整，公車提早行駛並增加班次，應能快速將學生於律定時間內送達，跳蛙公車2月16日上路，也是寒假後開學的第一天，期望能便利民眾使用。