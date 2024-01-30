金門同濟會寒冬送暖到家扶 盼弱勢兒童平安過好年

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國際同濟會台灣總會中A區金門會與金門女會長期致力公益，關懷兒童 無遠弗屆，期望將愛傳遞到社會每一個角落，讓兒童可以在一個安全、快樂及健全的環境下成長。今(30)日上午由副主席王國代、金門會會長陳坤祥、金門女會會長曾貝玲及會兄會姐們，一同送愛到金門家扶中心捐贈善款及春節禮品，期望在這寒冷的冬天裡，透過同濟會的關懷與協助，讓弱勢兒童們都可以平平安安過個好年。

國際同濟會金門會副主席王國代表示，金門家扶中心是協助地區弱勢兒童的單位，而同濟會會員來自各行各業，若家扶有需要，同濟會很樂意提供協助，今天很高興可以與會兄會姐到金門家扶關懷兒童，期望在這寒冷的冬天，透過同濟會的關懷與協助，送上新年禮物，讓兒童可以平平安安過個好年。

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙感謝國際同濟會金門會與國際同濟會金門女會一直以來的支持及協助，他說，每年同濟會都會在冬暖園遊會登記一個攤位，因此，冬暖園遊會都可以看見會兄會姐們在園遊會現場忙進忙出，目的就是期望可以義賣更多的款項捐贈家扶中心，讓金門家扶扶幼工作可以推展的更順利，一起攜手關懷金門弱勢兒童，讓兒童在未來都可以有很好的發展。

金門家扶中心主任洪依帆則表示，再次感謝國際同濟會金門會、國際同濟會金門女會的善行，特別來中心捐贈善款及20份春節禮品，禮品包含雪Q餅、餅乾及果汁等，讓扶助兒童可以呷甜甜，過好年。

受扶助兒童對於同濟會會兄及會姐的蒞臨，都感到滿滿的喜悅，尤其在寒冷的冬天，更充分感受到會兄及會姐愛的力量及溫情。