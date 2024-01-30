紅包傳愛！中部14間幼兒園攜幼童送祝福 募集800紅包47萬善款

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

春節發紅包是傳統習俗並有祝福之意，不過社會上仍有許多家庭連基本生活開銷也無法負擔。保進文教機構聯合中部14所幼兒園響應台灣世界展望會「紅包傳愛」，於校園進行「愛」及「分享」為題的生命教育課程，並募得47萬餘元善款，30日舉辦捐款儀式，盼幫助弱勢家庭也傳遞祝福。

保進文教機構聯合中部14所幼兒園響應「紅包傳愛」，共募集約800個紅包、共47萬多元，30日在台中市烏日區精英幼兒園舉辦捐贈儀式，由保進文教機構台中區區長林雪昭與台中區副區長吳思怡將善款交給台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯。

胡婉雯說明，台灣世界展望會連續3年進行「兒少生活樣態與成長環境檢視調查」，檢視全會服務約4.5萬名弱勢孩童與家庭現況，發現約7500名孩子的家庭難以負擔基本生存與教育醫療開銷，1600人有生存發展急迫需求，300名兒少甚至是家庭經濟支撐者，必須工作維持家庭開銷或提供家庭成員金錢。

胡婉雯指出，即使台灣幾乎人人有大學可念，但展望會服務弱勢兒少升大學的比例79.1％低於全國兒少90.1％約1成；營養健康方面，有5000人常吃不具營養價值的食物當正餐，2600人體重過輕；在生涯規畫上，有7300人住在離島偏鄉缺乏探索資源，6219名中學生對於未來的職涯發展尚無方向，需要社工引導。

胡婉雯表示，感謝保進文教募集近50萬善款，將依照中部地區需求進行分類協助。其中，助學紅包幫助想念書的孩子繼續就學；健康紅包幫助6歲以下孩童營養得到均衡飲食；希望紅包幫助弱勢家庭遇到急難、醫療等需求能穩定度過；平安紅包透過家庭培力工作、青少年職涯培力助弱勢家庭常保希望和平安。

吳思怡說，學校平時就會教導珍惜食物、愛惜家人等品格教育，此次透過家長得知紅包傳愛活動，帶領孩子在紅包上寫下祝福話語並和家人分享，看家長心意捐贈，希望為醫療、教育缺乏的孩子盡一些心力，希望未來持續響應，也讓孩子知道他們比很多小朋友幸福，珍惜現在的生活。