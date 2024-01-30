2023年詐騙統計出爐 內政部：「假投資」蟬聯三年財損第一

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內政部統計2023年詐騙案件發生數前3名，依序為「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」，其中，「假投資」已連續三年蟬聯詐欺財產損害金額第一名。

內政部指出，投資詐欺所造成的財產損害也是所有詐騙案件之冠，詐騙集團冒用名人的名義成立投資LINE群組傳送飆股訊息，標榜穩賺不賠、高報酬零風險誘使下載投資軟體APP，初期小有獲利，等民眾加碼投資後便音訊全無。

內政部提醒，投資必定有風險，在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙。

「假網路拍賣」案件數排名第二，詐騙集團看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就失去聯絡。第三則是「解除分期付款」，假冒客服及銀行人員謊稱民眾有筆交易被誤設為連續扣款，要求操作ATM或網路銀行進行「解除分期付款」。

內政部提醒，民眾應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，明顯低於市價的商品詐騙可能性極高，須多留意。

另外，近期也有「假買家」騙真賣家的詐騙手法，假買家藉攀談表達想購買商品，請賣家於購物平台開設賣場，並以「無法下單」及平台要求賣家先做「簽署金流協定或帳戶認證」為由，傳送偽冒的連結或QR Code給賣家，按照指示操作後，旋即收到假冒銀行客服的來電，一步步落入詐騙圈套。

內政部提醒，ATM或網路銀行都沒有解除扣款或取消訂單功能，勿加入不明的Line客服，若接到自稱銀行人員來電，請掛斷電話後自行查詢銀行電話並撥打查證。