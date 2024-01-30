《國際金融》日本首相黑馬呼籲 儘早結束負利率政策

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日本執政黨重量級議員石破茂(Shigeru Ishiba)說，日本央行(BOJ)應該立即結束負利率政策，因為借貸成本維持在超低水準，將讓企業延後生產力的提升。

下屆首相熱門人選的石破茂在談到負利率時表示：「這種極端政策原本不應該存在」。他補充說，只有在危機時期，超低利率才有意義。

在被問到日本央行是否應該儘快地結束負利率政策時，石破茂回答說：「是的，我相信是」。

自2016年以來，日本央行將短期利率維持在約-0.1%水準，將10年期公債殖利率維持在0左右，作為刺激成長和拉高通膨的措施之一。

石破茂說，當利率維持在零時，市場功能就無法正常運作，導致資金使用效率低下，並且阻礙企業提高生產力。

他強調，日本央行可能無法很快地結束負利率，因為央行可能面臨政治壓力，要求保持較低的融資成本。

石破說，日本央行將採取鉅額支出計畫，以重建1月1日能登半島大地震的災區。「考慮到大地震，(利率)事情可能不會像行長植田和男所設想的那樣發展」。

石破茂是一位直言不諱的自民黨議員，在民意調查中一直是最受青睞的下任首相候選人之一。

一些分析人士表示，由於自民黨的政治醜聞讓政府感到震驚。石破茂沒有擔任任何內閣職務，也不屬於任何派系，可能會看自己影響力的增加，擠身成為未來首相的競逐者。

隨著通膨在一年多時間裡遠超2%的目標，以及工資持續上漲的前景變得更明顯，許多市場參與者預計，日本央行將在3月或4月結束負利率。

石破茂長期以來批評前日銀行長黑田東彥的激進貨幣刺激計畫，該計畫是前首相安倍晉三為刺激成長而推出的「安倍經濟學」一部分。

石破茂說，近期通膨上升可能是受到日圓疲弱的推動，而不是超低利率政策的推動，因為日圓疲軟會推高進口的成本。他說：「我們需要認真考慮，超低利率還能維持多久」。

在談到美國大選時，他說，川普(Donald Trump)如果贏得大選，將帶來更多的保護主義，日本的出口經濟將面臨更多風險。「如果川普重新上台，華盛頓的政策可能會比他上一任期時更加以美國為中心」。