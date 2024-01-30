《金融》2024金龍年變數多 黃天牧強調應這麼做

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【時報記者林資傑台北報導】金管會今（30）日舉行2024年新春記者會，主委黃天牧指出，台灣金融三業「獲利提升不代表承平時期」，指出未來風險及挑戰只增不減，對此引用「易經」強調2024年龍年應韜光養晦、持盈保泰，並展開跨領域合作，以持續朝向韌性、創新、永續、普惠4目標邁進。

金管會2004年成立迄今即將屆滿20周年。黃天牧表示，金融機構經營與金融監理環境愈趨複雜，世界經濟論壇（WEF）公布的「2024年全球風險報告」指出，極端氣候、AI生成的錯假訊息、社會及政治兩極化、生活成本危機與網路攻擊，為今年威脅最大的5項風險。

上述報告認為，氣候變遷、人口結構分歧、尖端科技加速發展及地緣戰略轉變，是影響未來十年全球風險的四個結構性力量，且這些轉變將以不確定性和波動性為特徵。所以，無論從短期或長期來看，風險與挑戰都只增不減。

黃天牧指出，台灣銀行、保險及證券期貨業等金融三業的2023年自結稅前盈餘合計約7036億元，年增達約46.71％。但他強調「獲利提升不代表承平時期」，從去年歐美銀行經營危機顯示，巨變只在朝夕之間，指出面對的是一系列既陌生又似曾相識的風險。

黃天牧表示，傳統的信用、市場、流動性與集中度等風險，與新興的資訊傳播、信譽風險等不斷聚合，持續產生量變與質變，進而風險評估及管理也更加困難。在瞬息萬變的環境下，金融業及監理機關如何自處，成為最重要的議題。

黃天牧指出，今年是龍年，「易經」六十四卦中的第一卦「乾卦」即是以龍為意象，初始的「潛龍勿用」意指局勢不明或本身有所不足時應韜光養晦，透過精進法規制度、積累充足資本、強化風險管理、形塑良好文化等基礎工程，以謀長遠發展。

而「亢龍有悔」則提醒居高思危，在鴻圖大展時仍應謹慎清明，穩紮穩打並晴天儲糧，提升面對突發事件或不利因素的應變能力，以持盈保泰。在韜光養晦或持滿戒盈之際，也無法自外於整體社會經濟的脈動，或自外於跨機構、跨產業、跨領域的競爭與合作。

黃天牧期許金管會及金融機構，在不影響金融穩定前提下，促進金融商品與服務創新多元發展，以共存共榮目標協助產業轉型升級與邁向淨零永續，在以人為本的理念及資安配套中，迎接金融科技與數位轉型，並秉持關懷心及同理心，照顧弱勢族群的金融服務需求，並協助民眾免於遭受詐騙等財產損失。

黃天牧表示，2020年5月接任主委職務時提出「韌性、創新、永續、普惠」4個目標，金融市場穩健、多元、包容與可持續性成長非一蹴可幾，需逐步凝聚共識及有序擘畫執行，期盼在各界「潤物細無聲」的不斷努力下，使台灣金融發展得以「花重錦官城」。