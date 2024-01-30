南投計程車春運價拍板 起程運價僅多收50元

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南投縣春節期間返鄉需求，加上日月潭、清境農場、溪頭等知名景點吸引遊客來旅遊，交通運輸需求大幅增加，南投縣交通管理所表示，今年春節期間計程車起程運價加價已定案，往年春節期間每趟次計程車加價100元，今年度下修為每趟50元，加價幅度僅為往年一半。

南投縣交通管理所表示，計程車運價先前因應物價上漲，與各方民間團體爭取計程車司機與從業人員的薪資福利，縣府112年度11月審委會同意將原起程運價自85元上調至100元，並將延遲計費自每120秒縮短為每100秒。

南投縣計程車春節運加價費率自109年起審委會決議起程運價加價100元，不過交通管理所考量台中市與彰化縣春節期間起程運價僅加收50元，南投同屬中彰投生活圈，為了促進民眾春節期間能廣泛使用縣內計程車服務，26日召開審委會研商春節連假期間計程車加價費率，決議將計程車起程運價由往年的每趟次加價100元，下修為每趟50元。

南投縣交通管理所指出，這次審議，考量南投縣計程車費率的起程運價甫提高且縮短延遲計費秒數，另因鄰近台中、彰化春節期間加價費率均為50元，同屬中彰投生活圈，為了讓旅客以相同費率搭乘計程車從事旅運活動，決議2月8日至2月14日春節期間，每趟次計程車起程運價同樣加價50元，盼增進觀光旅運活動並帶動經濟成長。