留任閣揆？ 陳建仁表態：520後希望回到中研院

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新總統賴清德指新內閣組成不限民進黨，對於若被徵詢是否留任，行政院長陳建仁30日說，學術研究一向是他的最愛，「我520以後希望能夠回到中央研究院，繼續我的學術研究」。

陳揆30日出席出席第7屆卓越中堅企業獎頒獎典禮，接受媒體聯訪時做出上述表示。

陳建仁還表示，相信賴清德現在對於所有內閣人事的安排，已經有很好的規畫，相信也能符合國人期待，自己也相當期待。

陳建仁強調，目前內閣閣員最重要工作就是堅守崗位，繼續為國家打拚，把國家帶到更美好、更堅韌、更溫暖境界。