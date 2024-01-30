《半導體》MCU回溫且慢 盛群新總座：H2庫存回復正常

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【時報記者王逸芯台北報導】盛群(6202)今(30)日舉辦法人說明會，新任總經理蔡榮宗表示，由於庫存去化比預期慢，加上農曆春節，故預計第一季應該是營運低點，第二季起會比較好，下半年回溫應該會更加明顯。盛群截至去年底為止，庫存天數為415天，預計第一季底、第二季就會慢慢恢復到正常水位，預計下半年就會恢復到正常。

蔡榮宗表示，第一季因為農曆年，故營運有可能就是今年低點，甚至有可能比去年第四季更弱，但理論上第二季隨著工作天數恢復應該就會好一點，下半年會有機會明顯回溫。

蔡榮宗表示，盛群去年第四季對通路商祭出激勵政策，預計第一季就會反應，但多少會影響產品ASP(平均售價)，影響毛利率，但第一季以後就不會再執行激勵政策，只會針對個別客戶洽談。以毛利率來說，因為第一季晶圓成本有調降，每一個合作夥伴的調降幅度不同，整體降價約兩位數百分比，預計盛群第一季毛利率會比去年第四季低一點或持平，第二季變動不大，第三季就可以看到回升，至於ASP部分，整體不會有太大的改變。

截至2023年底，盛群平均銷貨天數高達415天，整體去化表現不如預期，蔡榮宗表示，由於盛群轉投資代理商營收占比達7~8成，目前代理商庫存天數收斂到6個多月，扣除2個月安全水位，就是約4個月，故預計第二季就可以回到安全水位，另外，也看到目前已經有幾家代理商是低於4個月，表示有幾家代理商會在第一季末回到正常水位，整體來說，今年下半年庫存將恢復到正常。另外，目前盛群8 bit相對庫存水位比較低，預計第二季會開始增加對聯電(2303)投片。

海外市場部分，蔡榮宗表示，盛群去年海外市場營收約24.7%，目前因為大陸經濟不景氣，故今年力拚海外市場表現持平，今年也會擴大印度、東南亞市場經營。