國際獅子會300A 1區 溫馨義賣市集 寒冬送暖助弱勢

國際獅子會300A 1區於上週六 (27) 日在圓山站 1 號出口前廣場舉辦「2024 寒冬送暖溫馨義賣市集」，活動精彩豐富，有唐寶寶們的活潑熱舞、獅友的體操帶動、園遊會義賣攤位等，讓至聖里區內弱勢家庭可以在過年前獲得獅友們及社會大眾的支持。

台北市飛鷹獅子會黃義欽會長說：「在首善之都的台北市，應該是每位居民都能普遍獲得溫飽及照顧。然而在一次深入里民的服務，與至聖里楊秀龍里長的訪談中，才知道至聖里雖為大同區第二大里，卻面臨老年化、低收、單親、隔代教養問題非常嚴重。」而長期服務唐氏症及身心障礙者的唐氏症基金會，適巧有服務據點也座落在大同區，因此讓黃會長萌生了社服捐助支持的想法。

至聖里里長楊秀龍、國際獅子會 300A 1 區總監李有寬賢伉儷。圖／國際獅子會 300A 1 區提供

國際獅子會300A 1區李有寬總監年度主題「有愛服務、寬宏致遠」，在貫徹總會的五大志業理念的前提下，希望集合眾人之力將社會服務成就的更完美。因此，黃義欽會長薦請第四專區陳蘭金主席將此活動「2024 寒冬送暖溫馨義賣市集」列為專區聯合社服活動，並獲得所屬金嶺、天母、東南科大、美得森、松山慈祐、華夏、山而、建合等各分會支持。企業愛心亦不落人後，包括大家營造股份有限公司、大家地產有限公司、興拓實業股份有限公司、TOTO莊貿實業股份有限公司、揚子旅遊等企業，也一起共襄盛舉，實踐社會企業責任。

此活動不同於以往社服方式，融入了二手義賣的元素。獅友們提供實用且未拆封、或僅使用1～2次就閒置不用的物品成為活動的義賣物資，在年節前剛好可以除舊佈新，啟動永續日常 (ESG)；此外，二手物品的義賣所得也是獅友們努力的目標。義賣過程中可以看到參與獅友的賣力投入，每分毫的義賣所得，都是每位參與獅友辛苦的結晶。這個活動不僅有助於獅友對社服的認同，也產生更深的凝聚力。

國際獅子會 300A 1 區第四專區主席暨分會會長致贈紅包。圖／國際獅子會 300A 1 區提供

活動現場提供義剪、免費整復推拿、免費視力檢測、血壓測量、廢電池回收及發票募集，也落實獅子會五大志業理念，因著年節氛圍，也有魔術師氣球表演、大師揮毫送春聯及摸彩活動，與里民及來往行人同歡，也期待善心善行，能幫助當地里民在寒冬之際也感受到一絲歡樂、關愛及溫暖，讓社會更美好。