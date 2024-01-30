《經濟》美國商會2024景氣調查 8成對台灣經濟樂觀

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【時報記者葉時安台北報導】台灣美國商會周二上午發布「2024商業景氣調查」報告，國發會表示，調查顯示美商未來1年對於台灣的經濟具有信心，並對其所屬企業或機構營收成長感到樂觀的受訪者達8成，年成長10%；另根據經濟部統計，2023年僑外投資核准金額達112億美元，投資金額創近16年來第3高，顯示外商已將信心落實為行動。政府將持續與商會積極交流與互動，以調和我國法規與國際接軌，建構台灣良好經商環境。

美國商會發布「2024商業景氣調查」年度報告，顯示高達81％受訪美商對於台灣未來1年的經濟表現表示信心，並有83％受訪者表示對其所屬企業或機構未來1年的營收成長感到樂觀，兩者皆年成長達10%。更有92%受訪者規畫在未來1年內保持或增加對台灣的投資。

該份報告也提到有55%的受訪者表示今年計畫投資於員工人數擴展和培訓，且有74%受訪企業對所招聘人才之能力感到滿意，顯示外商對我人力資本之肯定；政府將持續精進完善攬才法規，擴大吸引及留用僑外人力，以確保產業勞動力供應無虞。

針對商會關注能源議題，政府持續確保穩定供電，電力備轉容量率日間保有10％以上，再加上再生能源持續增加，以及電力系統的調度模式與機組歲檢修期程精進調整，未來台灣供電將更加穩定。對於永續議題在各產業中皆持續受到高度關注一節，政府已提出「淨零排放十二項關鍵戰略行動方案」，以太陽光電及離岸風電為推動主軸，同時積極布局前瞻能源發展(如氫能、地熱、生質能、海洋能等)，確保電力穩定供應，加速我國達成淨零轉型願景，並帶動民間投資及增加綠色就業機會。

針對商會關注改善法規監管議題，有72%受訪者肯認「台美21世紀貿易倡議」對其業務之重要性，並關注「良好法規實務」章節，政府除已要求部會定期檢視鬆綁不合時宜法規、落實法規預告期規定外，並將持續推動法規之國際調和。而調查報告針對國發會就商會年度白皮書所召開協調會議之成效評價，國發會表示，因商會近年對於台灣投資環境改善有更高期許，部份議題尚須更多之溝通協調，並非一蹴可幾，去年亦有多項議題，獲得商會已解決之評價，國發會將持續積極加強與商會的溝通及互動。

國發會強調，美國商會所提寶貴意見及調查結果，政府將納入未來總體經濟推動政策之參考，並依據「台美21世紀貿易倡議」建立優良法制環境，也期許台美雙方持續深化在產業、經貿上的夥伴關係，共同掌握全球經濟發展轉型的新契機。