盼新光金兩派股東不要對立 黃天牧說重話提四大立場

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新光金兩派大股東對新壽增資議題吵不停，金管會主委黃天牧30日對新光金兩派大股東說出重話，並當場提出四大立場，一是新壽三年現增70億元要嚴格遵守；第二，金控不應只在意股東的損失，保戶、存款與投資人權益才是最高優先；第三，當金融機構有增資需求時，主要股東理所當然優先現金增資；第四，兩派股東不要劃分彼此，要「化異求同」、共同努力。

黃天牧表示，2023年6月份股東會前夕，大家認為前面的新光金控經營成績不符期待，所以少數股東結合委託書的徵求取得了經營權，金管會尊重股東會的決定。

黃天牧指出兩文件，第一項文件，是2023年6月12日，新經營團隊就任當天，銀行局、保險局的局長約談過新光金新任董事長陳淮舟，當場提出五點期待，陳淮舟也有簽名，表達了解五點的期待，一是是希望董事會化異求同，二是希望金控與子公司決策要以金融穩定、市場秩序為前提，三是應完成壽險子公司增資，正式列為董事會重要任務，四是注意人事上的問題，包含金金分離、產金分離的問題，五是金融機構要建立誠信文化。第二項文件，是6月15日金管會在端午記者會的談話，黃天牧當時提出五點觀察，他今天強調，「不希望增資成為對立的籌碼」。

黃天牧表示，七個月來他有六個字來觀察，「聽其言，觀其行」。他提出四大立場：第一，金融業的經營有高度的公共性，不同於一般企業，對於基於信任交付保費或存款的客戶，要以誠信為本，忠實維護保戶及存款客戶的權益，社會的信任才是金融機構最重要的資產。2023年6月12日以前，董事會對金管會承諾的每年70億現金增資，「承諾不可以因為經營團隊的調整而忽視，必須嚴格遵守。」董事會書面對金管會的承諾，必須履行，金管會對這件事不會打任何折扣。

第二，金融機構是受金管會高度監理的公益性的機構，一個金融機構的經營，負責人念茲在茲的是如何維護保戶權益、維護存款客戶權益，而不是「股東的損失是什麼、成本是什麼」，獲利是一回事，但是金控存在跟發展的目的，是為保戶的權益、存款大眾的權益、投資人的權益為最高的優先。

第三，當金融機構有增資需求的時候，主要股東理所當然應該優先現金增資，沒有任何理由，當然資金的缺口並非完全由大股東全部承擔，也可以發債，在經過監理單位審慎評估，認為子公司上繳盈餘不會影響到子公司的財業務健全經營的時候，經過主管機關同意之後是有可能上繳盈餘，「可是基本之道，當金融機構發生資金資本的缺口的時候，期待的就是大股東，主要股東要承擔這個責任，要對注資負擔最重要的責任，這也是股東的義務。」

黃天牧也說，當有股東表達願意現金增資的時候，這個提案沒有辦法進到董事會討論，「如果有股東願意增資，為什麼不讓願意增資的股東去增資？目的為何？是不是真的是在為保戶權益而著想？」當金融機構資本出現缺口的時候，股東要優先先去做注資。

第四，在端午節的談話中，黃天牧提到，划龍舟需要有人掌舵、有人擊鼓、有人划槳、有人奪標，要齊心協力、同舟共濟，也期待金融機構也是於如此，希望董事會與主要股東們，要以誠信為基礎，建立彼此間的良性互動，讓新光金這艘大船行駛得更平穩、順暢。

黃天牧說，6月12日陳淮舟上任第一天，給新光金所有員工一封公開信，這封公開信有非常高的格局，信中最後幾段話特別提到：「新光的過去，是因為大家的參與付出而壯大，一路走來，有各位成就新光的貴人，也感謝過去的這些貴人，將一生的精華貢獻給新光的創始、股東的家族跟成員」等。可是看最近新舊股東之間彼此對立，對整個金控未來經營，並不符合期待。

黃天牧表示，如果看新光金控6月12日以後的董事會名單，跟6月12日以前過去五年、十年、甚至二十年的董事會名單，「其實今天標榜改革的社會賢達與先進，在去年6月12日前，過去若干年，也都是原來那位經營團隊的成員，所以需要這樣子的劃分彼此嗎？」再次呼籲所有的金融機構與新光金所有股東，要化異求同、同舟共濟，共同為新光金未來永續發展，共同維護新光人壽309萬保戶。