仁愛橋30日通車 基市府：持續推動危老都更

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連接基隆市忠四路及仁五路的仁愛橋，去年4月開始封閉施工，經過9個月的工期，基隆市政府30日舉行通車典禮。包括基隆市長謝國樑、內政部長林右昌及基隆市議長童子瑋等人，共同剪綵啟用通車。基隆市公車處也表示，將自31日起，原先改道的公車線路將恢復原路線營運。

謝國樑對於仁愛橋施工期間造成民眾不便表達歉意，也對工務處能提早完成工程給予肯定。仁愛橋在年前恢復人車通行，希望在過年期間，能有效紓解交通壅塞問題。

謝國樑指出，基隆市府將持續努力推動危老都更，市府今年設立都更辦公室，編立2000萬元的預算，希望在基隆的幾十個地段規畫有效都更，與民意代表及里長們通力合作，打造更好的居住環境。

林右昌說，鄰近仁愛橋的基隆一分局，原規畫要進行改建，推動方向包括異地重建以及原地採公辦都更的方式來進行重建，因旁邊的製冰廠也已經拆除了，未來也具備基地整合的機會，可進一步帶動基隆進度及發展。

林右昌指出，中央在近8年來補助基隆市政府45案逾15億元，包括「提升道路品質計畫2.0」核定28案，中央補助9.26億元；「生活圈道路交通系統建設計畫」核定6案，中央補助5.2億元；「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」核定11案，中央補助逾8,800萬元，全力支持優化基隆市轄內整體道路及人本環境品質。

工務處長陳耀川表示，改建後的仁愛橋符合最新的橋梁設計規範，長度30公尺，寬度20公尺，配置單向四車道及兩側各2米寬人行道，重新提供給市民一座安全寬敞的市區橋樑。

陳耀川也感謝各界在各方面的協助，工務處亦積極協調台電、中華電信、欣隆瓦斯、網路寬頻等管線單位配合施工，齊力提前於農曆年前完工，讓市民可以在年節期間有更好的的通行環境，迎接龍年到來。