春節連假客運優惠看這邊 88條國道路線直達、轉乘都划算

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農曆春節連續假期即將到來，交通部公路局推出疏運優惠措施，2月7日起至2月14日，88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折優惠，另搭乘國道客運、高鐵、台鐵在10小時內轉乘在地公路客運享有1段票或基本里程免費等優惠，苗栗監理站長蘇淑賢表示，春節屬較長的連假假期，預期將有大量出遊人潮及返鄉車潮湧現，為避免塞車，呼籲民眾在春節期間選擇公共運輸工具，降低交通壓力，並建議使用iBus app查詢交通資訊，以便及時掌握行程動態。

公路總局從2月7日起至2月14日，推出88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折優惠等優惠，另搭乘國道客運、高鐵、臺鐵在10小時內轉乘在地公路客運享有1段票或基本里程免費。

乘客除可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠外，如持國道客運、臺鐵及高鐵紙票乘客亦可利用臺鐵、高鐵車站及國道場站設置過卡機，在出站時先用電子票證進行過卡，10小時內使用該電子票證搭乘在地客運即可享轉乘優惠。

另自2月8日起至2月14日，東部加碼優惠方案在地有腳租賃優惠及四人同行一人免費方案，以下優惠二擇一：

凡持東部國道客運旅客，即可享有在地有腳租賃優惠，優惠內容如下：持東部國道客運去程票證享指定業者租車優惠；持東部國大客運來回票＋租車者，享車票折扣，租汽車折抵200元、租機車折抵100元。

另個四人同行一人免費方案，但凡持東部台灣好行套票或合法民宿證明，享北宜、北花來回票四人同行一人免費，回程總票在退抵200元。優惠詳情請至交通部公路局網站及台灣好行旅遊服務等官網查詢。 相關疏運資訊，民眾均可利用智慧型手機、平板電腦及桌上型電腦至公路局網站查詢，或下載「幸福公路」APP查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等路況及旅遊資訊；公路局也提供用路人服務中心免付費專線（0800-231035）作為省道反映路況及客運申訴電話，期能在春節連續假期提供民眾快速獲取資訊，避免塞車之苦，享受新春好時光。