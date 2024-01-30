屏東長照服務衍伸「尋人任務」 兄弟失聯30年再團聚

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「便民的出院準備服務，竟促成失聯30年親兄弟團聚！」屏東縣政府長期照護處積極推動出院準備銜接長照服務政策，因緣際會下協助即將出院的阿成（化名），與闊別30年的親兄弟重逢，過程宛如「超級尋人任務」真實上演。

屏縣府長照處表示，屏東縣轄內23間醫院皆為「出院準備服務」受理窗口，從高齡患者入院時，提供專業照護指導，並於出院前夕即完成失能評估，縮短患者出院後銜接長照服務的天數，更讓出院後原定4個月完成初評期程，縮短至1個月內完成。

再次審視長輩出院後的等級與服務內容，讓出院後長輩能獲得更妥善的長照服務。經統計，2023年度評估案量高達2189案，較前一年同期成長近400案。

獨居且年屆70歲的阿成，因車禍入院手術，枋寮醫院出院準備個管師蔡雅玲，擔心僅餘單臂且腿部骨折的阿成，出院後短時間內生活無法自理，但申請短期入住機構需有家人簽署同意書，因此發起「超級尋人任務」，幾經波折下，終於找到阿成的2位親哥哥。

三兄弟強忍著淚水在病榻前團聚，感動到久久無法言語，在場人無不動容。

「活得有尊嚴又快樂最重要」個管師蔡雅玲表示，阿成在兩位哥哥陪伴下，經過團隊專業評估，配合個管師量身打造出院復能計畫，建議阿成出院後短期入住機構是最適宜的方式，除了有護理人員照護傷口，更能按時復健有助恢復行動力。

長照處照管專員除了定期追蹤個案近況，也依個案失能等級調整補助與服務內容，讓阿成順利回歸原本生活。