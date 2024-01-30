星宇2／5起宿霧、峴港航線於第二航廈提供服務 新貴賓室2／1試營運

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星宇航空（2646）2月5日起，宿霧、峴港航線將改在桃園機場第二航廈提供服務。目前星宇在第二航廈服務的航線，包括洛杉磯、舊金山兩條北美航線，以及新加坡、泰國的曼谷、清邁三條亞洲航線。

星宇在第二航廈自營貴賓室也將於2月1日起試營運，營業時間為每日上午5時至晚間11時30分。全新的Galactic Lounge兩層樓的室內空間總佔地220坪，入口位於三樓出境層D7登機門旁，分別為頭等艙及商務艙兩大區塊。

星宇攜手「本事設計」，以時空列車的穿越之旅為概念，串連旅客與飛行之間的旅程，頭等艙延續舒適如家的飛行體驗，共17席專屬空間座席，包含吧台、沙發區，整體設計以沈穩的勃根地紅色調，搭配實木及金屬材質展現沈穩風範。

商務艙空間則以莫蘭迪色系為主調，採用大量線條與弧形設計展現開闊舒適的氛圍，116席座位分別設置寬敞沙發區及開放式座位區，貴賓室全區皆提供置物櫃、淋浴間、男女洗手間，同時提供免費Wi-Fi 無線上網服務及充電插座。

全新貴賓室提供自助餐臺，每位貴賓享有位上單點套餐服務，早餐吃得到府城擔仔麵套餐、松露牛肉迷你小漢堡套餐，頭等艙獨家提供生滾和牛粥套餐、森林莓果法式吐司套餐及A LA CARTE單點湯品、沙拉、水果及甜點。

正餐則有台灣特選嘉義雞肉飯、虎咬豬刈包佐四神排骨湯、牛肉壽喜燒以及和風黃金豆腐堡，頭等艙額外提供照燒雞肉串佐芥末美乃滋套餐、蕃茄干貝義大利麵套餐，響應蔬食生活概念，蔬食餐點則提供佛陀碗套餐。