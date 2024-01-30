《光電股》車用新客戶助陣 先進光今年營收拚贏去年

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【時報記者張漢綺台北報導】車用新客戶到手，先進光(3362)預估，今年車用產品營收佔比可望逾10%，隨著NB庫存調整近尾聲，且車用產品出貨持續成長，先進光今年營收可望比去年好，先進光今天股價逆勢收高。

先進光主要產品為NB鏡頭，全球市佔率達70%，近幾年公司亦致力拓展車載鏡頭業務，透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組領域，目前NB相關鏡片佔先進光營收比重約50%到60%，指紋辨識約佔30%，車用產品佔比約5%左右。

相較於多數NB零組件廠去年營運深受NB庫存調整影響，先進光因與美系品牌大廠關係深厚，且科雅光電業績表現不錯，2023年前3季稅後盈餘為3.1億元，每股盈餘為2.19元，累計2023年合併營收為39.94億元，年增8.92%，其中科雅光電2023年前3季稅後盈餘達1.63億元，可說是先進光的金雞母。

由於車載鏡頭今年有新增客戶，隨著車用新客戶出貨於今年開始放量，先進光預估，今年車用產品營收佔比可望達10%。

此外，科雅光電超聲波指紋辨識已切入電動自行車及電動摩托車領域，可望成為營運新動能。

為因應客戶需求，先進光以生產塑膠鏡片為主的台中新廠可望於今年第1季開始量產，目前月產能約1800萬顆，加上新廠產能約1100萬顆，全產時月產能可望達3000萬顆，先進光也投資約2億元建置模造玻璃產線，引進6台模造設備及精密設備；至於以玻璃鏡片為主的越南廠月產能約300萬片，先進光預估，今年資本支出約5到10億元。