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《櫃買市場》進能服 2月2日上櫃掛牌

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心將於2月2日舉辦「進金生能源服務(股)公司(6692)上櫃掛牌典禮」。

進金生能源服務(股)公司預計於113年2月2日上櫃掛牌，進金生能源服務(股)公司主要從事太陽能發電系統工程之EPC(設計、設備採購、施工總承包)業務及電廠維運服務，111年合併營業收入為27億8307萬7000元，稅後盈餘為1億5983萬7000元，每股盈餘為3.98元；112年前3季合併營業收入為12億7587萬7000元，稅後盈餘為1052萬8000元，每股盈餘為0.23元。

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