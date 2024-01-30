北富銀創新信託商品及服務 落實普惠金融

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台灣正面臨人口老化、少子化，及單身者、獨居者愈來愈多等各種改變，未來，老後靠自己打理生活的機會大幅增加。台北富邦銀行觀察，當今社會高齡者的財富已M型化，當「靠自己」浪潮來襲，老後生活的優雅程度，決勝點不在資產多寡，而在是否及早檢視自身需求，善用信託做好自力養老、預作傳承等規劃。

信託是保障財產較佳的解決方案，但許多人因對信託有「難度高」、「收費高」、「門檻高」三高迷思而裹足不前。台北富邦銀行執行副總吳薏菱表示，北富銀以「數位」、「普惠」及「傳承」作為信託業務發展的三大核心價值，提供便利且好用的信託服務，期待能實踐人人老後皆享財務安全、安心啟動財富傳承的目標。

一、 打造「信託數位管家」提升便利性，優化客戶使用體驗

歷經疫情洗禮，民眾對數位服務需求高漲，北富銀早已於三年前投入資源建置「數位信託管家」，希冀將信託成立至資金管理的流程數位化，提高客戶使用便利性。首階段新創「安心知付」服務，客戶隨時登入網路銀行或行動銀行，即可查詢信託帳戶現況，包括投資配置的損益；而當信託帳務有異動，如生活費、醫療費或安養機構費用支出，抑或資金存入，委託人及信託監察人不論身處國內或國外，皆可收到行動銀行或Email通知，清楚掌握信託帳戶的金流動向。

2023年再推出「線上給付」功能。當需透過信託專戶支付費用時，客戶可線上申請、取代紙本作業，免去寄送或親送的耗時；此外，信託監察人也能線上審批給付，對人在國外及非同住的信託監察人相當方便。此功能不僅提高監察人的擔任意願，也大幅提升給付申請效率。

北富銀表示，目前正在開發「線上簽約」功能，上線後，客戶成立信託專戶可直接線上辦理、不須親臨分行簽約，增加便利性，亦有助安養信託及保險金信託的普及化。

二、 以普惠為始發展傳承，多元信託商品滿足不同財務管理需求

北富銀從普惠信託為起點，將信託商品延伸至財富傳承方案，透過多樣化的商品功能與價值，滿足不同的財務管理需求，讓信託可以是溫暖的春風，也可以是嚴謹的保險箱。主打普惠的信福系列，推出以定額月存為主打的預開型信託「預見信福」，客戶可依財力規劃每月存入信託專戶的金額，輕鬆、及早預存退休金；傳富系列聚焦財富傳承，透過量身訂做的信託規劃，創造更多應用場景，普及「靠信託安心傳」的觀念。

展望未來，北富銀秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值，除了擴大應用普惠及傳承的信託方案，亦持續檢視信託業務的各項功能、營運系統，結合創新科技推進自動化與數位化，優化客戶使用體驗，並積極與地方組織機構合作，深耕在地，期能讓信託成功走進更多家庭，落實普惠金融願景。