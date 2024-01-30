華航攜手華山基金會 新春送暖做公益

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華航（2610）今（30）日與華山基金會舉辦「愛老人愛團圓」公益活動，提前於農曆新年前夕，訪視關懷在地長者，獻上年味十足的春節禮品，用實際行動寒冬送暖，陪伴長者共度佳節，祝福長輩新的一年，「龍」歡喜健康、「龍」幸福平安。

華航長期支持在地社區公益發展，志工團隊準備150份年節關懷禮，包含美味年菜、元宵湯圓、義工手工編織的手套及毛帽等應景食物與生活用品，讓長者感受濃濃的年節氣氛。華航也致贈來自桃園少年之家製作的手工餅乾禮盒，藉此幫助大改少年培養職場力及找回信心，以公益做公益，讓愛延續不間斷。

華航持續投入公益關懷，守護在地弱勢，每逢三節皆與華山基金會合作，每年主動關懷鄰近企業總部的大園、觀音地區近400位長者，疫情期間也不曾停歇，自2016年起累計23次辦理送愛活動。

華航致力推動各項ESG（環境保護、社會責任和公司治理），2024年已舉辦印象派150周年展覽公益參訪，邀請桃園在地學校師生觀展，培植文化人才，並首度招募藝術志工，邀請具有美術背景、熱愛分享藝術的員工參與；每年定期辦理三節敬老、親海淨灘、植林認養、公益運動營、志工教學等公益活動，另發起員工義賣活動，捐贈愛心善款至創世基金會桃園分會及桃園睦祥育幼院。