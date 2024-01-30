丁彥鈞｜拉回布局績優股

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受惠台積電財報優於預期，且未來展望佳，前一陣子台股持續上漲。無奈短線漲多，今天遇到獲利了結的賣壓，加權指數終場下跌85點，以18,034點作收。

2024年電子業景氣迎來復甦，但股價已經提前反應。過去因為新台幣弱勢，外銷出口業在本業上可以享有較高毛利率，業外也會有兌換利益挹注。隨著新台幣轉強，這些優勢不再，電子業應多加留意。

另一方面，不論是代表新成屋的「國泰房地產指數」，或是代表二手市場的「信義房屋指數」，都顯示台灣2023年第4季的房價仍然穩定上漲，而營造成本指數相對穩定，並沒有大幅上升的情況。也就是說，過去的一年內，房價的漲幅超過營造成本，未來建設公司的毛利率有望小幅提升。隨著外籍移工的開放與匯率導致進口成本下降，未來的營造成本可望維持穩定，不至於大幅上漲。

2022年的利空包括通膨與庫存水位過高，隨著通膨趨緩與庫存去化，景氣開始由谷底攀升。由於景氣即將轉為成長，預期之後股市大跌的可能性不高，短期將在萬八上下盤整，長線將隨著經濟一起成長。

目前景氣最糟糕的情況已經過去了，績優股的股價若有拉回，可以逢低布局。選擇獲利成長加上高殖利率的股票長期投資，是近期最佳的投資策略。

※本資料由啟發投顧分析師丁彥鈞提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。