《日股》外資引領買盤 日經收高0.11%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日經指數周二收在更高水準，追蹤華爾街隔夜的上漲，晶片相關股票上漲；但是由於聯準會本周即將議息，投資人趨向謹慎，限制了漲勢。

周二日經225指數收盤上漲38.92點或0.11%，為36065.86點。東證一部指數升2.55點或0.10%，為2526.93點。投資人在尾盤時，皆避免積極的買進。

Shinkin資產管理資深基金經理Naoki Fujiwara說，投資人希望看到聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)的談話。此外隨著財報季剛剛開始，他們希望等待公司公布財測。

聯準會利率決議和隨後的新聞會，將在當地周三稍晚進行。

晶片相關股票上漲，愛德萬測試升1.69%，信越化學也上漲3%。

晶片製造商瑞薩電子升2.81%，為2505日圓。

空調製造商大金上漲0.86%。

Phillip證券交易部門主管Takehiko Masuzawa表示，從東證核心30指數的上漲來看，外國投資人繼續引領日本股市的買盤。

本田汽車下跌1.03%，五十鈴汽車也下跌3.32%。豐田汽車也下跌0.8%。

藥妝店Tsuruha跌近9%；此前零售業巨頭Aeon集團表示，已與Oasis Management展開排他性談判，收購後者在該家連鎖藥店持有的股份。Aeon也跌0.46%。