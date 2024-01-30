李家妮｜用新青安房貸買房 首購族月薪要多少才夠？！

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根據內政部最新公布，全國2023年第3季房價所得比來到9.86倍，也就是說國人買房平均要將近十年不吃不喝，買房痛苦指數創新高！

受惠新青安優惠房貸，最低利率1.775%，也打動首購族的心，催動在成屋市場更加積極布局，自住買氣也逐漸出籠，而以高雄來說，近幾年房價高漲，利息也漲，薪水如沒跟著漲，首購族都想知道，以目前月薪，再搭配新青安優貸，足夠負擔買房嗎？！又能買到什麼樣類型的好宅呢？

先來看看六都平均房貸負擔，根據聯徵中心資料，以2023年前3季六都大樓平均鑑估值，再搭配新青安優惠貸款，以最高核貸8成40年期來試算，同樣買大樓，桃園房貸族月繳房貸約2.7萬元，台中市月繳房貸約2.8萬元，新北市則需月繳3.8萬元，台北市大樓平均房價2千萬元以上，月繳房貸則高達7萬元，反觀南二都大樓平均房價千萬元有找，每月房貸約2.2~2.3萬元，在六都之中，高雄台南購屋族負擔相對輕鬆，更好成家！

以高雄各類住宅產品來試算房貸負擔，高雄新屋及中古住宅大樓，總價帶如在9百萬元左右，搭配新青安，平均月付房貸各為2.2及2.3萬元，從數字來看，新舊大樓房貸負擔差異不大，但中古屋單價比新屋低，相同總價，坪數相對可買的比新屋來的大；而目前中古及新透天住宅，平均總價都要千萬元起跳，由於新青安最高核貸一千萬元，貸款超過千萬的差額，須以一般房貸利率來計算，以中古透天平均總價1150萬元來估算，平均月付房貸約2.7萬元，新透天平均總價1870萬元，每月房貸則要約4.4萬元。

相比之下，公寓產品相對親民，以平均鑑估值來試算，公寓產品如貸到最高8成，房貸總額約落在500萬元以下，中古公寓平均月付房貸約1萬元，新公寓約1.4萬元，不過目前高雄新公寓產品較少且多在蛋白區，而市區有不少親民好入手的中古公寓物件，但屋齡多偏高，如屋齡偏高、屋況不佳，也可能影響鑑估及核貸成數，相對自備款得提高。

而根據內政部統計，高雄市2023年Q3房貸負擔率為39.74%略低，仍比上一季上升0.16%，等於有將近4成的家庭年收入要拿來繳房貸。如要兼顧生活品質的健康理財規劃，只提撥月薪1/3拿來繳房貸，依據行政院主計總處統計，高雄2022年全年總薪資中位數為50.9萬元，換算平均月薪約4.2萬元，以各類產品試算的月付房貸金額來看，高雄首購族想買公寓產品，月薪約要3~4.2萬元，可在平均月薪可負擔範圍，如以其他住宅產品平均月付房貸，薪資門檻至少要6.6萬元以上，想入手總價較高的大樓、透天產品，首購族可能須提高自備款以降低貸款額度，或仰賴雙薪、家人金援方有力負擔。

然而以平均值試算僅做為參考，仍須視各個物件條件、購屋族自備款成數及整體核貸條件有所差異，市場上可選擇物件多元，建議首購族可多方找屋、賞屋，不求一次到位，可由小換大，由遠換近，先求有再求好，從物件類型、地段、屋齡、坪數等審慎評估需求與房貸負擔能力，避免買房成家反成房奴。