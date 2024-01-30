容逸燊｜美超微超狂財報帶旺AI股

台股今天下跌了85點，成交量放大到2,872億元，美超微公布的財報非常亮眼，盤後股價大漲了將近10％。今天在台股的部分，AI概念股也是續強，包括廣達（2382）以及技嘉（2376），漲幅都達到了3％，奇鋐（3017）拉出了漲停，雙鴻（3324）則是大漲，將近5％，散熱的部分都表現不錯，但是在權值股部分，台積電（2330）以及鴻海（2317）是壓回，而聯發科（2454）在法說會前已經順利填息，今天上漲2.6％。

進入到封關之前，只剩下4個交易日，接下來非常多的美股財報將要公布，包括了今天晚上的ADM以及微軟，還有未來高通也要公布財報，科技股的主軸應該會放在AI產業上。

台股同樣有聯發科以及聯電的法說，所以對於全球股市來說，AI將是今年推動整個半導體上漲重要的動力，包括電子股今年也要開始進入復甦，第一季因為有去年第四季匯損的關係，以及第一季通常是電子股的淡季，所以電子產業或許還不會立刻有所表現，但是進入第二季、第三季之後，聯準會進入到降息的循環，電子股也將有產業復甦的利多。在實際進入到降息之前，市場上對於資金寬鬆都有所期待，所以會有期待性的買盤出現，下半年或許才會比較出現一些變數，農曆年前建議大家，低檔股票可以抱股過年，產業趨勢明確的像是AI或者是面板等，也同樣可考慮繼續持有。

去年的Chat GPT爆紅之後，AI一詞便成為科技界當紅炸子雞。初期使用場景較多在生成式AI的影片、圖像等基礎應用，根據日本電子情報技術產業協會（JEITA）公布預估報告指出，生成式AI應用領域將進一步擴大，以製造領域成長最為顯著，預估將以年均成長54.6％的速度呈現擴大，2030年將達507億美元，其次為金融領域、通訊/播放領域。美股供應鏈的代表美超微，今年以來股價已經上漲七成，在今天清晨，美股盤後公布的財報也是優於預期，所以看到這一波，不管像是輝達以及美超微，甚至其他科技大廠，都把今年的展望指向AI為主軸，接下來要公布AMD以及微軟的財報，焦點應該也會同樣放在AI上，所以台股AI伺服器從第一點上漲以來籌碼已經越來越乾淨，融資餘額是不斷的下降，在AI的類股年報公布3月底年報公布之後，應該還會有一波行情，年前的部分可能稍微進入震盪壓縮，但是反倒可以值得期待年後的行情。

此外，近期大摩雖以「隧道盡頭仍無光」形容ABF的市況，由於相關下游需求疲弱，加上市場競爭激烈、價格下跌壓力增加，但欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）股價已進行修正，雖然目前還沒有利多可以看到，但是產能利用率已經觸底，包括整個半導體開始在今年會明顯出現復甦，下半年電子股將恢復成長動能，ABF載板也是AI產業不可或缺的一環，建議可逢低長線布局。

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