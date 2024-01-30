三仙台八拱橋2／5有條件開放 上限10級風

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東海岸三仙台遊憩區地標「八拱橋」，受花東強震及長期鹽害侵蝕影響，東部海岸國家風景區管理自前年12月23日起公告暫停開放，經專業技師多次現勘及反覆檢視後，以10級風作為開放標準，預定2月5日開放通行，另小野柳遊客中心2月10日試營運。

前年917、918東半部強震釀災，三仙台八拱橋橋梁結構受損，封閉長達1年多，期間遊客銳減，衝擊觀光產業。為求謹慎及兼顧地方期望，東管處邀集橋梁專家學者及專業顧問公司提供意見，並辦理多次現場會勘，討論橋樑補強改善方案。

去年9月台灣省結構工程技師公會進行橋樑安全鑑定，經現場勘察及反覆檢視八拱橋最初設計結構強度，均未發現橋體或鋼樑有錯位側移、傾斜變形的跡象，但考量強風遊客落橋風險，以10級風以下作為開放標準。

除此之外，東管處於去年9月1日起進行富岡地質公園(小野柳風景區)遊客中心的服務設施改善工程，重新規畫遊客中心內部空間，包括增加集哺乳室及穆斯林祈禱室等多元友善服務設施，擴充環境教育空間及設備，並新建公廁，擴大服務量能及服務品質，預計於2月10日大年初一開放試營運。

東管處表示，農曆春節即將到來，讓在地居民及遊客期待許久的三仙台八拱橋即將開放通行，遊客可再次登上三仙台島體驗豐富的生態及自然景觀；而前往三仙台旅遊的遊客，在經過富岡地質公園時，也可安排到小野柳遊客中心走走，體驗新穎的展示內容及服務設施，感受東海岸的瑰麗美景及美好事物。