傳愛22年不間斷 仕招慈善基金會街友尾牙發紅包送暖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

農曆春節將至，為了讓街友也能感受圍爐的溫馨氛圍，仕招慈善基金會贊助「2024點亮星空 照亮街角」歲末街友關懷慈善活動，課長周哲仁表示，董事長蔡衍明在31歲成立仕招基金會，一向是秉持著推廣家庭、孝親的觀念，後於2002年時覺得路邊流浪的街友朋友們，在家家戶戶團圓歡聚時卻有家歸不得、無家可以去，所以希望基金會能夠給街友帶來一點祝福。

「2024點亮星空 照亮街角」歲末街友關懷慈善活動是由衛福部及新北市政府社會局指導，財團法人新北市邱和成基金會、社團法人新北市善悅關懷協會主辦，財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、清海無上師世界會、宇呈環保興業有限公司贊助，讓街友在歲末之際，農曆春節前夕吃一頓溫馨的尾牙。

協辦單位還包含新北市府街友外展服務中心、警察局、環保局、就業服務處等單位，以及衛福部台北醫院、財團法人法律扶助基金會新北分會、三重社福志工隊、人安基金會、新北市善悅關懷協會志工隊、國立台灣戲曲學院京劇系師生等。

仕招基金會課長周哲仁表示，自2002年開始，基金會就秉持董事長蔡衍明的指示，開始從事街友的關懷外問工作，22年來受到新北市各界的協助，才能讓董事長的愛心散播到地方上的街友們，今天的餐會就是邀請街友在歲末寒冬一起聚會，給他們一點溫暖，可以過一個快樂的春節。

周哲仁說，基金會在過年前就會配合各縣市政府，以不同的方式，配合社工、志工來致贈慰問的紅包，新北市的作法則是與各單位共同來舉辦一場尾牙，希望街友可以吃一頓比較精緻的飯菜，並接受基金會的慰問紅包，讓他們感受到一場溫馨的集會，這樣的工作未來也會繼續做下去。