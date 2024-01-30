3大保險公司贈苗縣「微型團體傷害保險」1.8萬身心障礙者受惠

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國泰人壽、新光人壽和兆豐產險等3大保險公司關懷弱勢不遺餘力，30日共同捐贈苗栗縣身心障礙者「微型團體傷害保險」，提供15至75歲、共1萬8380位身心障礙者免費投保，最高理賠金額50萬元，由縣府主動為符合資格者投保。縣長鍾東錦代表縣民接受捐贈，頒贈感謝狀和匾額，感謝共同撐起社會安全網。

2020年起由新光人壽率先捐贈此類保險，納保對象為15歲至69歲、領有身障證明第1類（智障）輕度、中度者，共有2465人投保；2021年起再增加兆豐產險，納保對象為15歲至70歲第1類（智障）輕度、中度和重度者，2家保險公司合計4379人納保。

2022年再增加國泰人壽，納保對象15歲至70歲且領有身心障礙證明非第1類為輕、中、重度及極重度者，以及年滿71歲至75歲且領有身心障礙證明非第1類為輕、中度者，3家保險公司納保人數合計1萬3283人。

而今年3家保險公司延續既有納保對象，總計增加到1萬8380位身障者受惠，保險理賠金額20萬到50萬不等，理賠項目主要為意外身故金、喪葬費用保險金和失能保險金等3大項目。

捐贈儀式由縣長鍾東錦率社會處長楊文志、副處長張國棟和身障服務科長羅幸蘭等人出席，國泰人壽竹苗區部協理林源文、專苗縣經理張吉昌、兆豐產物副總經理王靜蘭、副主任陳淑惠、副理劉大國、副理卓秀媛和新光人壽新苗區部長郭瀚陽到場捐贈，縣府並安排多個身障福利社團幹部到場表達謝意，縣議員黎尚安、許櫻萍和徐筱菁也到場關心。

鍾東錦說，身障民眾生活中容易受傷，但是投保門檻高、投保金額高，一直是身障者和家人心中的痛，苗栗縣目前約有3萬3634位身心障礙人口，為促進身障者參與社會，保障身障者不因發生意外事故，導致生活頓時陷入困境，很感謝國內3大保險公司及其團隊的熱心公益，免費提供本縣1萬8380位領有身心障礙證明的民眾投保「微型團體傷害保險」，共同營造權益保障的身障友善環境。

楊文志表示，完整的社會安全網包括社會福利、社會救助和社會保護，感謝保險公司跟縣府一起撐起社會安全網，今年納保的8大類別身障者，符合資格、領有身心障礙證明者，不必逐一投保，縣府會主動投保、協助申請理賠。

苗栗縣智障福利協進會總幹事林素珠表示，早期家長常反映小孩受傷沒有保險怎麼辦？礙於保險公司承保規定，智障身障幾乎被排除投保，遇上家長經濟弱勢、小孩容易受傷，讓身障家庭生活更趨於弱勢，感激政府深刻了解身障家庭的困難，推動微型保險辦法，三大保險公司更非常關懷身障者，全額補助保費，讓身障家庭可以放心和安心。