北市輪船公會與海大簽約 辦理2024海運業發展白皮書

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台北市輪船商業同業公會辦理2024年「海運產業發展白皮書」案，續委託國立臺灣海洋大學執行，30日由台北市輪船商業同業公會理事長鄭貞茂與本案主持人國立臺灣海洋大學海運暨管理學院代理院長翁順泰簽約，開啟為期9個月之計畫案。

台北市輪船公會表示，邁向永續未來，航運業必須脫碳並擁抱數位化，本案規劃分析海運業發展現況，延續2023年議題，包含能源暨環境、船員人力資源、產業升級獎勵稅制優惠、海運數位化發展等，新增提升商港競爭力等課題。

再者，為求與世界接軌，預計參考世界海事先進國家與標竿港口，研析我國海事產業因應國際趨勢所面臨的困境，最終提出我國在海運產業發展現況與建議方案。

鄭貞茂表示，本會2023年首次辦理海運產業發展白皮書，感謝海大協助，本會拋磚引玉提出四項海運課題，也感謝獲得交通部及交通部航港局正向回應，具有相當成果。本案由謝志堅博士、翁代理院長分別擔任計畫召集人與計畫主持人，期許藉由本案所提出書面報告如實反映本會會員心聲，作為支持政府構建開放與優化的海運經營環境之政策參考。

翁順泰指出，海大可謂臺灣海事產業與政府機關的智庫，海運暨管理學院長期致力於海運相關領域學術與應用發展，因應國家經濟建設趨勢與產業發展。海大繼續接受委託執行，相信在召集人謝博士帶領下，白皮書能為海事產業提供具有應用價值的研究成果。