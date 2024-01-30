2023 年年初，擁有 4 億多用戶的老牌地圖社交軟件 Zenly 宣布正式關停。這款 App 之所以受到如此追捧，是因為它將實時位置共享和社交功能完美地結合在一起，形成了獨樹一幟的新時代社交特性。隨著Zenly 的下架，全球地圖社交市場出現空缺，許多用戶開始瘋狂尋求同款 App 的代替品。

在這場社交應用的變化中，一款名為 Jagat 的同類應用迅速崛起，不僅有效填補了 Zenly 留下的空白，更在全球範圍內展示出其卓越的市場吸引力。

Jagat 的理念與崛起 Jagat 以其獨特的品牌理念「人與人的連接」，迅速填補了 Zenly 留下的空缺

接棒 Zenly，Jagat 開啟位置社交新篇章。圖/Jagat提供

Jagat 希望通過繼承 Zenly 的優勢，結合新一代的技術與用戶觀念，將人們日常生活和社交體驗連接得更加緊密。與 Zenly 相比，Jagat 在線下社交體驗方面的能力得到了顯著提升。現在，用戶可以借助 Jagat平台輕鬆發現附近的人與群組，探索周圍的社區，組織各類線下活動，打破了空間對人的限制，讓用戶可以更好的發現與了解自己生活或訪問的地區。

接棒 Zenly ，Jagat 開啟位置社交新篇章 Jagat 的成功，部分得益於其對市場空缺的迅速反應和對前 Zenly 用戶需求的深刻理解。但更關鍵的是，Jagat 明確的產品定位，「我們想創建一個全面的基於地理位置的社交網絡平台。它既能服務當前的用戶，也可以吸引有線下社交需求的年輕用戶，打造一個個緊密聯繫的社交社區」。據 Jagat 的市場負責人透露。明確的定位使 Jagat 在全球市場中獲得了顯著的成功，並且在多個國家和地區達到了領先地位。

Jagat 在全球市場的顯著表現

Jagat 自推出以來，已在全球市場上取得了優異成績。截至目前，Jagat 已成功打入全球多個市場，並成為日本、西班牙、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、越南、印尼、台灣等國家和地區的社交下載榜TOP 1，成為 2023 年度全球最火熱的社交 App 之一。目前 Jagat 的總用戶數已經超過 1000 萬。回顧 Jagat 在 2023 年取得的成就，它以其獨特的地圖社交功能和友好的產品設計迅速贏得了千萬用戶的青睞，這些成就也證明了 Jagat 在用戶心目中的地位。

接棒 Zenly，Jagat 開啟位置社交新篇章。圖/Jagat提供

Jagat 的 2024 年展望．從 Zenly 的退出到 Jagat 的崛起，我們見證了地圖社交應用領域的一次重大轉變。Jagat 不僅填補了市場的空白，更以其獨特的品牌理念和創新策略，引領了地圖社交應用的新方向。隨著技術的不斷創新和用戶需求的迭代，2024 年，Jagat 計劃推出更多實用性功能以滿足全球用戶的多樣化需求，並致力於成為新一代用戶連接世界的首選社交平台。在未來，Jagat 預計將繼續

鞏固其在新興社交應用領域的領先地位，為全世界用戶帶來更加獨特的社交體驗。

Jagat Download： http://www.jagat.io